蔡英文與日眾議員高市早苗 就安全保障等實務交流問題線上會談

高市日前接受日媒訪問時表示，非常希望與她景仰已久的蔡總統會談。（民進黨提供，路透檔案照，本報合成）

2021/09/20 17:51

〔駐日特派員林翠儀／東京18日報導〕日本自民黨總裁候選人、前總務相高市早苗，今天傍晚以線上方式與蔡英文總統進行對談。高市日前接受日媒訪問時表示，非常希望與她景仰已久的蔡總統會談，在日華議員懇談會會長古屋圭司的安排下，完成今天的線上會談。

古屋今天在臉書貼文表示，高市大約在1個月前與他商量此事，經過雙方同意後實現了這次的會談，雙方會談沒有經過彩排，過程也沒有NG。會談時，高市還特別掛上台日雙方的國旗。

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古屋圭司臉書全文：

古屋表示，會談動畫將在網路上公開，具體內容可從動畫中了解。高市也在推特中表示，透過通譯雙方就包含安全保障等實務交流的問題進行會談。

高市參選自民黨總裁，聲勢持續上升，獲得前首相安倍晉三、防衛省政務三役大臣岸信夫、副大臣中山泰秀及防衛大臣政務官松川RUI的支持，一般支持者對她能成為日本首任女性首相充滿期待。

高市早苗推特貼文：

日本自民黨總裁候選人高市早苗今天傍晚與蔡英文總統進行會談，背後還特別掛了台日國旗。（取自高市早苗推特）

日本自民黨總裁候選人高市早苗今天傍晚與蔡英文總統進行會談。（取自高市早苗推特）

蔡英文開心與日眾議員高市早苗視訊會談。（民進黨提供）

蔡英文與日眾議員高市早苗視訊會談，期待台日緊密合作。（民進黨提供）

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