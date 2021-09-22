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    蔡盼入CPTPP 日相候選人高市支持

    日本自民黨總裁候選人高市早苗與蔡英文總統進行會談。（取自高市早苗推特）

    日本自民黨總裁候選人高市早苗與蔡英文總統進行會談。（取自高市早苗推特）

    2021/09/22 05:30

    〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統二十日以民進黨主席身分，與日本自民黨總裁候選人、前總務大臣高市早苗舉行視訊會談，高市昨公布完整視訊。蔡英文說，台灣有充分能力加入像CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）這樣高標準多邊貿易協定，希望高市及日本朋友們，能積極協助台灣加入。高市則表達支持協助之意。

    談及台日關係，蔡英文在會談中說，台日處於戰略秩序快速改變的時代，希望日本更積極與台灣及區域內所有國家，一起追求和平與穩定。

    高市說，「我對蔡主席所言完全有同感」；她並認為這包括維持穩定的安全保障關係在內，但安全保障不光單指國防，也關注經濟安全保障。

    蔡英文說，正如高市所言，台日確實需要深化產業鏈的合作；另外，日本可以持續扮演重要角色，就是區域內的經濟整合。她說，在美國退出後，日本扛起CPTPP的協商重任，令人非常佩服。

    蔡英文強調，台灣在高科技產業鏈擁有重要角色，更有依據民主治理形成的高透明度市場機制，「台灣有充分能力加入像CPTPP這樣高標準多邊貿易協定」，希望高市及日本朋友們，能積極協助台灣加入像CPTPP這樣的各種自由貿易機制。

    高市說，日本支持台灣參與CPTPP，還包括世界衛生大會（WHA）、國際民航組織（ICAO）及國際刑警組織（ICPO）等，希望持續推動讓台灣活躍在國際舞台及國際社會。

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