竹縣議會召開座談會 反對竹竹合併、支持竹竹苗合併
〔記者黃美珠／竹縣報導〕挺竹竹合併爭取升格為直轄市？還是支持竹竹苗合併爭取升格？新竹縣議會今邀集全縣議員、13鄉鎮市長以及代表會主席、副主席共同召開「民意發聲 新竹縣市合併座談會」，現場幾乎一面倒支持竹竹苗合併升格，但反對新竹市長林智堅提出的竹竹合併論。
議長張鎮榮說，他們針對貿然推動縣市合併，整理出8點對新竹縣不利的影響。分別是：⑴鄉鎮市公所變區公所以後弱化地方自治。⑵議員席次縮水，偏鄉的聲音更難被發掘。⑶鄉鎮市民代表會消失，轉任區政諮詢委員無法確實反應基層民意。⑷市中心偏移竹市，新竹縣將更沒落。⑸幅員過大，行政效率將低落。⑹財政收支劃分法沒修，竹竹改制直轄市，無益統籌款增加。⑺縣市合併或改制增加預算規模，預算恐被龐大的人事費用吃掉。⑻升格直轄市，中央補助計畫自籌款跟著增加。
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張鎮榮說，與會者基本上都反對竹竹合併，因為這個議題因人設事的成分太多。但若要談合併，以大客庄的概念討論竹竹苗合併大家反倒是支持，畢竟竹竹苗3縣市本來就是客家族群多，也是1個共同生活圈。
時代力量縣議員連郁婷則從她自身就學、求職的經驗，還有從竹科產業聚落的整體性發展，公開力挺竹竹苗合併。但她強調，該黨的立場是主張在2026年以前先完成財政收支劃分法、地方制度法等相關法律的修正比較要緊。
到場的民進黨芎林鄉代表會副主席彭信康直言，他是挺竹竹合併的，但是也希望財劃法要一起做修正，且充分研究討論後再來推動合併。
席間，跨黨派的共識就是：不論跟誰併，合併升格之路都不能躁進，必須要有完整的配套才行。
國民黨籍的原住民縣議員劉建民跟竹北市選出的縣議員林禹佑，各以自身當年曾服務過桃園、台中縣市政府且適逢2都升格的經驗，說明完整配套的重要性。
勞動黨縣議員陳新源、國民黨籍芎林鄉長黃正彪等人則說，地方選舉有其必要，因為民選民代和首長都會有選票的壓力。就像颱風天來，鄉親一通電話，基層首長或民代立刻服務到家，如果換做是官派的會怎樣？「恐怕連官員的聯絡電話都沒有」，陳新源說，必須等到上班時間才找得到人！
陳新源還強調，談合併一定要建議中央先檢討成效，因為城鄉發展平衡才是最重要的！先檢討完6都升格的效益，再來談其他第7都、第8都的事情，否則只會落入窠臼，城鄉發展持續不平衡！
這場座談會除了2名國民黨籍立委派代表出席，36席縣議員中民進黨籍的吳傳地、張珈源都沒有到場，勞動黨議員羅美文由助理代表。13鄉鎮市首長中，五峰鄉長葛忠義缺席，竹北市長何凎銘由公所主祕郭漢章代表。各鄉鎮市民代表會就湖口、尖石2鄉代會各因開會或會勘而未參加。