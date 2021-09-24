竹縣議會召開座談會 反對竹竹合併、支持竹竹苗合併

新竹縣議會議長張鎮榮（左3）今天開完座談會後對外表示，他們反竹竹合併，但挺竹竹苗合併。（記者黃美珠攝）

2021/09/24 14:13

〔記者黃美珠／竹縣報導〕挺竹竹合併爭取升格為直轄市？還是支持竹竹苗合併爭取升格？新竹縣議會今邀集全縣議員、13鄉鎮市長以及代表會主席、副主席共同召開「民意發聲 新竹縣市合併座談會」，現場幾乎一面倒支持竹竹苗合併升格，但反對新竹市長林智堅提出的竹竹合併論。

議長張鎮榮說，他們針對貿然推動縣市合併，整理出8點對新竹縣不利的影響。分別是：⑴鄉鎮市公所變區公所以後弱化地方自治。⑵議員席次縮水，偏鄉的聲音更難被發掘。⑶鄉鎮市民代表會消失，轉任區政諮詢委員無法確實反應基層民意。⑷市中心偏移竹市，新竹縣將更沒落。⑸幅員過大，行政效率將低落。⑹財政收支劃分法沒修，竹竹改制直轄市，無益統籌款增加。⑺縣市合併或改制增加預算規模，預算恐被龐大的人事費用吃掉。⑻升格直轄市，中央補助計畫自籌款跟著增加。

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張鎮榮說，與會者基本上都反對竹竹合併，因為這個議題因人設事的成分太多。但若要談合併，以大客庄的概念討論竹竹苗合併大家反倒是支持，畢竟竹竹苗3縣市本來就是客家族群多，也是1個共同生活圈。

時代力量縣議員連郁婷則從她自身就學、求職的經驗，還有從竹科產業聚落的整體性發展，公開力挺竹竹苗合併。但她強調，該黨的立場是主張在2026年以前先完成財政收支劃分法、地方制度法等相關法律的修正比較要緊。

到場的民進黨芎林鄉代表會副主席彭信康直言，他是挺竹竹合併的，但是也希望財劃法要一起做修正，且充分研究討論後再來推動合併。

席間，跨黨派的共識就是：不論跟誰併，合併升格之路都不能躁進，必須要有完整的配套才行。

國民黨籍的原住民縣議員劉建民跟竹北市選出的縣議員林禹佑，各以自身當年曾服務過桃園、台中縣市政府且適逢2都升格的經驗，說明完整配套的重要性。

勞動黨縣議員陳新源、國民黨籍芎林鄉長黃正彪等人則說，地方選舉有其必要，因為民選民代和首長都會有選票的壓力。就像颱風天來，鄉親一通電話，基層首長或民代立刻服務到家，如果換做是官派的會怎樣？「恐怕連官員的聯絡電話都沒有」，陳新源說，必須等到上班時間才找得到人！

陳新源還強調，談合併一定要建議中央先檢討成效，因為城鄉發展平衡才是最重要的！先檢討完6都升格的效益，再來談其他第7都、第8都的事情，否則只會落入窠臼，城鄉發展持續不平衡！

這場座談會除了2名國民黨籍立委派代表出席，36席縣議員中民進黨籍的吳傳地、張珈源都沒有到場，勞動黨議員羅美文由助理代表。13鄉鎮市首長中，五峰鄉長葛忠義缺席，竹北市長何凎銘由公所主祕郭漢章代表。各鄉鎮市民代表會就湖口、尖石2鄉代會各因開會或會勘而未參加。

針對縣市合併問題，新竹縣議會今天廣邀全縣民選基層首長和各級民意代表座談凝聚共識。（記者黃美珠攝）

時代力量新竹縣議員連郁婷說，從大生活圈和竹科科技產業聚落整體發展她支持竹竹苗合併，但該黨要求2026年以前先完成相關法令的修正。（記者黃美珠攝）

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