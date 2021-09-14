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    首頁　>　政治

    蔡英文挺「大新竹升格」 李妍慧：宗親、派系都是舊政治的窠臼

    蔡英文總統（中）與新竹市長林智堅（左）、立法院民進黨團總召柯建銘今天視察新竹縣北平華德福學校。（市府提供）

    蔡英文總統（中）與新竹市長林智堅（左）、立法院民進黨團總召柯建銘今天視察新竹縣北平華德福學校。（市府提供）

    2021/09/14 19:40

    〔記者蔡彰盛／竹市報導〕總統蔡英文今（14日）視察位在新竹市的國家太空中心與華德福學校，公開力挺市長林智堅「以直轄市支持科學園區永續發展」的發展方針。國民黨竹、苗政治人物也隔空嗆聲，認為若要合併不能罔顧區域平衡，一定要把苗栗縣列入成「竹竹苗」直轄市，甚至拋出「市府要放在苗栗」論調。對此，新竹市議會民進黨黨團總召李妍慧表示，新竹就是「竹竹苗」的重心，「大新竹升格，新竹人決定」。

    李妍慧表示，新竹市不僅是「竹竹苗」商業活動中心，更是科技研發中心以及政治中心，無論未來如何升格，都該正視既有的發展軸線，同時加強跨域的溝通。李妍慧更指出，新竹縣市合併已經是兩地居民多年來的盼望。

    她認為，兩地合併升格不僅能拿到更合理的中央分配款，還能一舉解決交通建設、學區劃分甚至是產業投資長期縣市不同調的問題，「竹科X基地將進駐新竹城區，新創、研發以及軟體產業將帶動新竹產業升級，新竹市只會越來越重要，一定要以直轄市規模促成更細緻且前瞻的政策。」

    國民黨「網內互打」不同調？

    近日許多人以破壞閩客平衡為由，看衰大新竹甚至竹苗升格；李妍慧指出，「無論是宗親還是派系，都是舊政治的窠臼」，新竹縣市分家快要40年，選區劃分、競爭結構以及議題設定都已經靜止許久，不利新思維與意見產生，是時候以「新竹生活圈」扭轉以派系利益為根據的行政區劃，解開頭前溪兩岸的不同調，自己當家作主。

    無論大新竹還是竹苗升格，國民黨內立場並不同調，李妍慧批評「竹竹苗升格根本是急就章的政策拼湊，為了反對大新竹升格找藉口」。新竹縣立委林為洲、林思銘以及縣長楊文科力挺竹苗合併升格，而苗栗縣立委陳超明、徐志榮則表示「竹竹苗各自發展比較好」、倘若升格「全台都是都」。新竹市立委鄭正鈐則直接表達反對立場，認為應從整體行政區劃檢討，升格不是最佳解方。

    李妍慧表示，縣市跨黨籍議員支持度高，加上市長林智堅與總召柯建銘大力推動，「將與所有在意新竹未來的夥伴力拼升格直轄市，為科技新竹的下一里路打拚！」

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