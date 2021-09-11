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    首頁　>　政治

    楊文科提苗栗併入新竹 民進黨：勿陷入政治版圖算計

    民進黨發言人劉康彥說，盼楊文科傾聽新竹縣民需求，不要將縣市整併變成政黨政治版圖算計。（民進黨提供）

    民進黨發言人劉康彥說，盼楊文科傾聽新竹縣民需求，不要將縣市整併變成政黨政治版圖算計。（民進黨提供）

    2021/09/11 17:31

    〔記者簡惠茹／台北報導〕新竹縣長楊文科今天召開大新竹合併升格研商會議，楊文科提出將苗栗縣也併入新竹縣市，對此，民進黨發言人劉康彥說，盼楊文科傾聽新竹縣民需求，不要將縣市整併變成政黨政治版圖算計。

    劉康彥說，新竹縣長楊文科邀集地方人士集思廣益，討論縣市合併議題，這正是證明新竹市長林智堅日前倡議大新竹縣市合併的方向是正確的，超越政黨共同支持，民進黨也樂見各界討論。

    劉康彥強調，新竹縣市合併升格，是區域發展至關重要的議題，林市長與楊縣長同聲倡議，也粉碎合併升格是「選舉考量」的傳言，更非一黨一私的考慮。

    他說，新竹縣市合併議題倡議已久，尤其兩縣市在生活習慣、產業發展、生態環境與人文教育等範疇皆有高度連結之處，這也是生活在新竹縣市民眾的共同感受，也是大新竹合併獲得新竹縣市民眾支持的主要原因。

    對於楊文科今天也提出苗栗縣整併入新竹合併一事，劉康彥指出，行政區合併區劃，並不是1+1的問題，而是涉及當地民眾生活方式、交通、產業、生態等等面向，更需有高度的民意共識才有可能推動，期盼楊縣長認真傾聽新竹縣民的需求，慎重思考新竹縣的實際發展狀況，若將縣市整併的倡議變成政黨政治版圖的算計，如此只會徒勞無益，流於空談，也絕非新竹縣市民眾所樂見。

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