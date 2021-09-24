道歉後馬上同框聽朱學恒再罵「綠畜」 黃暐瀚：完全兩回事

名嘴黃暐瀚23日因日前與名嘴朱學恒高歌塔綠班之歌，唱出「綠畜」2字而道歉。（資料照）

2021/09/24 00:16

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴黃暐瀚23日因日前與名嘴朱學恒高歌塔綠班之歌，唱出「綠畜」2字而道歉。不過就在道歉的同一日，他又上朱學恒直播節目，在節目中聽朱學恒大罵「綠畜」2字，也讓部分觀眾質疑，「為何下午道歉，晚上又要上朱的節目？」對此，黃暐瀚回應，「朱學恒就是我的好朋友」，他並認為「這是兩回事」。

黃暐瀚23日在臉書PO文說，先前唱歌唱出「那兩個字」，引發軒然大波，「我身為演唱者，自然也難以卸責」，那兩個字是他過去不曾用，未來也不會講的字眼，但因為他確實唱了，所以他道歉，「其實，事件發生的第一天，我就想致歉了」。

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不過，同樣在23日，黃暐瀚又和朱學恒同框直播，在直播期間，朱學恒不斷以黃暐瀚道歉一事揶揄他、取笑他是「軟爛男」，同時，朱學恒不忘準備字板嘲諷，稱要「向綠畜道歉」，在直播中，他不斷開心高喊「綠畜」兩字，朱學恒也說：「如果《自由時報》想要登一篇你趕快登，我標題都寫很清楚，向各行各業、各方各派、世界各地的綠畜道歉。」

對此，有觀眾觀看直播時質疑，為何黃暐瀚下午才發文道歉，晚上又要跟朱學恒直播？黃暐瀚則現場直接回應，他要公開講清楚，「朱學恒就是我的好朋友」。黃暐瀚並幫朱學恒緩頰說，朱學恒是「衝撞派」，有自己的堅持，「所以這個沒有影響……網友不用想在那邊見縫插針，好像如果說我覺得不應該講這個話，就不要來朱學恒的直播，我覺得這完全是兩回事」。不過對於被黃暐瀚稱為「好朋友」，朱學恒似乎不太領情地說，「那是他以為，我沒有承認喔」。

黃暐瀚還說，他並不是要跟綠營支持者道歉，是為了唱出「那兩個字」而道歉，他的理論很簡單，不會因為警察要開他紅線違規停車的單，就反怪警察不抓別人闖紅燈。「不是跟民進黨支持者道歉，因為我也不知道那兩個字代表的是誰」。他還說，今天他也在臉書貼出他母親過世時，網友在他臉書留下垃圾留言的截圖，「像這樣的人，你要我尊敬他喔，拜託一下好不好，你以為我忘記了？」

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