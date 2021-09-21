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    高虹安笑唱「綠畜塔綠班」 館長嘆沒水準：讓台灣人越聽越賭爛

    「館長」直言，「塔綠班」這種歌實在沒什麼水準，也抨擊民眾黨作為反對黨，不該做一些「小孩子做的事」，讓台灣人「越聽越賭爛」。（資料照）

    「館長」直言，「塔綠班」這種歌實在沒什麼水準，也抨擊民眾黨作為反對黨，不該做一些「小孩子做的事」，讓台灣人「越聽越賭爛」。（資料照）

    2021/09/21 19:38

    〔即時新聞／綜合報導〕被點名擬代表民眾黨參選新竹市長的立委高虹安，近日和名嘴朱學恒一起高唱「塔綠班」之歌，並唱出「綠畜」一詞，引發不小爭議，她的臉書也被網友留言抨擊。對此，時常針貶時事的「館長」陳之漢直言，這種歌實在沒什麼水準，讓台灣人「越聽越賭爛」。

    針對高虹安和名嘴朱學恒等人高唱「塔綠班」之歌，館長20日在直播中表示，民眾黨作為反對黨、反對的聲音，不應該經常做一些像是「小孩子做的事」，讓台灣人「越聽越賭爛」，直言這種歌「水準實在不太高」。

    館長也點名高虹安，「你高虹安是什麼人？你是郭董的人，你是柯P的人，你是民眾黨的人，你是一個立委，你的身分地位去唱這種歌？讓人看了真搖頭」。館長感嘆，有些立委已經藝人化、網紅化，像是在看搞笑團體，以這次事件來說，朱學恒、黃暐瀚這樣做都合理，因為他們本來就是名嘴、沒這方面的包袱，但高虹安參與這種行為，「真的是自降身價」。

    朱學恒近日找來高虹安、名嘴黃暐瀚等人大唱他的「塔綠班」之歌，並製成一小時循環播放版本上傳至YouTube，其中歌詞「綠畜」一詞引發爭議，不少網友抨擊身為立委的高虹安言行失當；對此，高虹安今在臉書PO文，表示自己遭到「鋪天蓋地的霸凌」，她並稱「你們的言行舉止，恰恰會將塔綠班的稱號，深深成為刻在民眾心底的」。

    高虹安被名嘴朱學恒找來高歌「塔綠班」之歌，歌詞中卻有「綠畜」一詞，引發爭議。（圖擷取自民進黨新竹市黨部）

    高虹安被名嘴朱學恒找來高歌「塔綠班」之歌，歌詞中卻有「綠畜」一詞，引發爭議。（圖擷取自民進黨新竹市黨部）

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