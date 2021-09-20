高虹安高歌笑罵「綠畜」 簡舒培嗆柯文哲：拉低台北市水準！

簡舒培痛批，柯文哲日前安排高虹安到北市府實習「觀摩市政」，真是「拉低台北市的水準！」圖為2019年柯文哲（圖左）出席高虹安新書發表會。（資料照）

2021/09/20 23:32

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱學恒日前找來民眾黨立委高虹安、名嘴黃暐瀚大唱「塔綠班」之歌，歌詞中出現「綠畜」一詞，引發爭議。對此，身兼民進黨發言人的北市議員簡舒培痛批，台北市長、民眾黨主席柯文哲日前安排高虹安到北市府實習「觀摩市政」，真是「拉低台北市的水準！」

名嘴朱學恒近日頻頻以「塔綠班」一詞攻擊民進黨支持者，近日他將「綠油精」廣告歌曲（改編自英國兒歌）填詞，改編為「塔綠班主題曲」，還找來高虹安、黃暐瀚一起高歌，並製成一小時循環播放版本上傳至YouTube，其中歌詞「綠畜」一詞遭到網友抨擊。

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對此，簡舒培在臉書諷刺，高虹安這種人當政黨側翼班長剛好，接著砲口轉向柯文哲，「柯文哲竟然還濫用市府資源，把她找到台北市當實習市長，真拉低台北市的水準！」

本報日前報導，民眾黨有意安排高虹安參選新竹市長，傳出近來開始布局選務，黨主席柯文哲安排高虹安8月30日到北市府實習「觀摩市政」，柯稱只是想讓高知道平常地方政府怎麼運作，還說「朋友身分都能來」；當時簡舒培質疑，怎能利用台北市府資源讓高實習演練，若在市長室會議討論的市政機密被洩露是誰要負責？痛批柯把北市府當成民眾黨產。

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