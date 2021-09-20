高虹安與名嘴笑罵「塔綠班、綠畜」 學者沉痛：程度大不如前

成衣業者朱學恒日前找來民眾黨立委高虹安、名嘴黃暐瀚大唱「塔綠班」之歌，歌詞中出現「綠畜」一詞，引發爭議。（擷取自民進黨新竹市黨部）

2021/09/20 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱學恒日前找來民眾黨立委高虹安、名嘴黃暐瀚大唱「塔綠班」之歌，歌詞中出現「綠畜」一詞，引發爭議。加拿大約克大學副教授沈榮欽表示，過去藝人吳宗憲開設「納粹集中營」主題餐廳引起國外抗議，他質疑，如果將之與過去吳宗憲的爭議相較，有何不同？他也感嘆，一般而言，名嘴與政治人物對於歧視較為敏感，可是台灣居然與此背道而馳，可見台灣名嘴與政治人物的程度也大不如前。

被戲稱「成衣業者」的名嘴朱學恒近日狂轟民進黨，日前還找來民眾黨立委高虹安、名嘴黃暐瀚等人，大唱他填詞的「塔綠班」之歌，歌詞中還出現「綠畜」一詞，讓不少網友認為身為立委的高虹安言行失當。

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對此，沈榮欽今日在臉書舉過去事件為例，他表示，吳宗憲過去曾經在台北市開了一家以二戰「納粹集中營」為主題的餐廳，將集中營人骨瘦如柴照片掛在牆上，並將廁所叫做毒氣室。經美國《CNN》報導後，引發猶太人抗議，德國駐台辦事處也表示遺憾，之後吳宗憲嘲諷穆斯林禁食豬肉原因，也引來國內穆斯林團體的抗議。

沈榮欽表示，當時記者入內採訪顧客，竟無一人認為吳宗憲的做法有任何不妥，「似乎便預示了這樣的事情將會在台灣再度發生」，果然新竹光復中學學生在校慶表演時身穿德國納粹軍服，並揮舞卐字旗變裝表演，經媒體報導後，以色列駐台辦事處不僅表示遺憾，更加以譴責，最後校長在爭議聲中辭職表示負責。

沈榮欽質疑，如今朱學恒、黃暐瀚、高虹安錄製「綠畜塔綠班」之歌，在臉書著名的雙重標準審核下安全過關，「但是如果將之與過去吳宗憲或是光復高中的爭議相較，有什麼不同？」

沈榮欽也批評，最明顯的是，本次顯然更為粗製濫造且低俗，這不僅是思想與品德的落伍，更是審美與品味全面的落後。而且這次牽涉到名嘴與政治人物，一般而言，名嘴與政治人物對於歧視較為敏感，可是台灣居然與此背道而馳，可見台灣名嘴與政治人物的程度也大不如前。

沈榮欽認為，任何具有常識與基本正義感和美學的人，都應該抵制任何邀請朱學恒與黃暐瀚的政論節目，拒絕在任何選舉投給高虹安，但因為高虹安是不分區立委，因此民眾黨主席柯文哲應該對此道歉。

沈榮欽：中國政府對這類行為提供了誘因

沈榮欽表示，目前的社交媒體，提供了仇恨滋生的環境。如同他日前在專欄文章中所提過，有學者發現臉書演算法的同溫層滋養仇恨與歧視，多數仇恨與歧視的群組來自臉書演算法的推薦，《紐約時報》記者調查後得知，臉書內部也對此知之甚詳，但是為了利潤，並無意改善。

另外，沈榮欽指出，還有更嚴重的問題，就是中國政府對這類行為提供了誘因。他表示，作家汪浩、台北大學犯罪學研究所助理教授沈伯洋過去在節目提到，成衣商可藉由給台灣指揮中心贈送花籃獲取知名度，以便在直播中獲取更多觀眾抖內的金錢，「我們無法得知捐錢者來自何處，但是卻一切合法，縱使以撕裂台灣為代價」。

沈榮欽指出，這正是YouTube成為中國資訊戰主要戰場之一的原因，那些符合中國對台資訊戰內容者，可以輕鬆地獲得抖內，但是為台灣說話的YouTuber不但完全得不到中國的抖內，還要不時受到各種言論攻擊。正是因為可以以小博大，從中獲益，所以朱學恒食髓知味，繼續送花給駐德代表謝大使，不料程度不及，被輕鬆反殺。

沈榮欽最後表示，很多人說走了邱毅，又來了朱學恒，但即使走了朱學恒，也會有其他人代替，沒完沒了，「正因為有這樣的支持者，才有這樣的代理人」，只是代理人一代不如一代，其實正反映了支持者江河日下的程度。但問題是，支持者的程度同樣會因為代理人的表現而相互增強，進而拉著整個社會一起向下沈淪。

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