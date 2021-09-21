高虹安唱「塔綠班之歌」挨轟 呱吉這樣分析被網友「抓漏」

民眾黨立委高虹安（左1）高歌「塔綠班之歌」，唱出「綠畜」兩字引發爭議。（記者謝介裕攝）

2021/09/21 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕民眾黨立委高虹安和名嘴朱學恒一起高唱「塔綠班」之歌，唱出「綠畜」兩字引發爭議，她今在臉書PO文，不但不認為失言，反而聲稱自己被霸凌。對此，網紅出身的台北市議員「呱吉」邱威傑認為，其實不用太在意「塔綠班」這個稱呼，很多人只是覺得「這哏當紅，想要跟上」，但有網友點出重點不是「塔綠斑」，而是那首歌的「綠畜」一詞。

名嘴朱學恒近日找來高虹安、名嘴黃暐瀚等人大唱他的「塔綠班」之歌，並製成一小時循環播放版本上傳至YouTube，其中歌詞「綠畜」一詞引發爭議，不少網友抨擊身為立委的高虹安言行失當；對此，高虹安今在臉書PO文，表示自己遭到「鋪天蓋地的霸凌」，她並稱「你們的言行舉止，恰恰會將塔綠班的稱號，深深成為刻在民眾心底的」。

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對此，呱吉在臉書表示，他雖然不贊同「塔綠班」這種稱呼，但也覺得不需太過在意，因為「塔綠班」論述大多蠻淺薄的，有些人說這台詞是真的抱著恨意與惡意，但更多是覺得這哏當紅，想要跟上，想要講幾句也被人覺得好笑的新潮論點，「越是有反應就越好笑」。

呱吉認為，越是想要證明這論述不具正當性，就會激發出越多新潮有趣的回應，變成年輕人的新玩具，「真想要對抗，就不要說自己被霸凌，越講會越好笑，你只能比他們更有趣」。他也直言，民進黨以前就是這樣贏國民黨的，現在要是因為同樣邏輯輸給國民黨「真的會很好笑」。

文章一出引發熱議，網友紛紛留言「如果民進黨叫做塔綠班 那民眾黨是不是一種聖戰4呢」、「伊斯藍、阿富藍」、「看到這三個字無視就對了，他們越講只是越證明自己只會潑髒水而且沒有論述能力而已」、「不就是一群幼稚園小朋友在吵架」。

也有人認為「名嘴就算了，立委講出這種言論真的非常不恰當，公務人員不是這樣當的」，呱吉則回覆「你說的沒錯，但正確的論點未必會贏」，另有人直言，「我覺得重點不是塔綠斑，而是那首歌的『綠X』一詞，那個母湯，明確的人身攻擊會構成公然侮辱」，該留言引發網友熱烈討論。

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