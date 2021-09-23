與高虹安大不同！高歌罵「綠畜」 黃暐瀚後悔：第一天就想道歉

黃暐瀚表示：「其實，事件發生的第一天，我就想致歉了」。（資料照）

2021/09/23 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱學恒日前找來民眾黨立委高虹安、名嘴黃暐瀚等人大唱他的「塔綠班」之歌，歌詞中「綠畜」一詞引發爭議。相較於高虹安不認為自己失言，還反稱遭霸凌，黃暐瀚則表示，他身為演唱者難以卸責，他更說：「其實，事件發生的第一天，我就想致歉了」。

黃暐瀚今日在臉書PO文表示，其實事件發生的第一天，他就想致歉了，好幾個朋友事發後寫臉書訊息問他：「暐瀚哥，這真的是你唱的嗎」？他則回覆他們：「這是我唱的」。

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黃暐瀚說，這幾天他沒有說出口的心情是，他唱的時候還滿歡樂的，跟朱學恒直播的時候總是很瘋，既然網友cue唱歌，朱學恒的助理傳來歌詞，他也就看著手機上的歌詞，當場唱了。

「唱的時候，真不覺得什麼，但後來那兩個字，引發軒然大波，我身為演唱者，自然也難以卸責。」黃暐瀚也說，「這兩個字，是我過去不曾用，未來也不會講的字眼，但因為我確實唱了，所以我道歉」，他也說，往後他會謹言慎行，唱歌也會多注意。

黃暐瀚表示，一直以來他都不是那種「別人闖紅燈，為什麼我不能紅線違規停車」的人。他在乎的是自己，是對就堅持、有錯就道歉，就這麼簡單。「身為媒體人，我監督政府，但不是要毀滅政府，針砭時事，卻不希望搞到彼此仇恨」。

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