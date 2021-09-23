為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    與高虹安大不同！高歌罵「綠畜」 黃暐瀚後悔：第一天就想道歉

    黃暐瀚表示：「其實，事件發生的第一天，我就想致歉了」。（資料照）

    黃暐瀚表示：「其實，事件發生的第一天，我就想致歉了」。（資料照）

    2021/09/23 16:35

    〔即時新聞／綜合報導〕名嘴朱學恒日前找來民眾黨立委高虹安、名嘴黃暐瀚等人大唱他的「塔綠班」之歌，歌詞中「綠畜」一詞引發爭議。相較於高虹安不認為自己失言，還反稱遭霸凌，黃暐瀚則表示，他身為演唱者難以卸責，他更說：「其實，事件發生的第一天，我就想致歉了」。

    黃暐瀚今日在臉書PO文表示，其實事件發生的第一天，他就想致歉了，好幾個朋友事發後寫臉書訊息問他：「暐瀚哥，這真的是你唱的嗎」？他則回覆他們：「這是我唱的」。

    黃暐瀚說，這幾天他沒有說出口的心情是，他唱的時候還滿歡樂的，跟朱學恒直播的時候總是很瘋，既然網友cue唱歌，朱學恒的助理傳來歌詞，他也就看著手機上的歌詞，當場唱了。

    「唱的時候，真不覺得什麼，但後來那兩個字，引發軒然大波，我身為演唱者，自然也難以卸責。」黃暐瀚也說，「這兩個字，是我過去不曾用，未來也不會講的字眼，但因為我確實唱了，所以我道歉」，他也說，往後他會謹言慎行，唱歌也會多注意。

    黃暐瀚表示，一直以來他都不是那種「別人闖紅燈，為什麼我不能紅線違規停車」的人。他在乎的是自己，是對就堅持、有錯就道歉，就這麼簡單。「身為媒體人，我監督政府，但不是要毀滅政府，針砭時事，卻不希望搞到彼此仇恨」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高虹安笑唱「綠畜塔綠班」 館長嘆沒水準：讓台灣人越聽越賭爛
    2021/09/21 19:38

    高虹安笑唱「綠畜塔綠班」 館長嘆沒水準：讓台灣人越聽越賭爛
    高虹安罵「綠畜」不認失言 學者留言怒嗆：可恥的政治人物
    2021/09/21 18:04

    高虹安罵「綠畜」不認失言 學者留言怒嗆：可恥的政治人物

    追劇神隊友 MOD影劇全享包
    高虹安唱「塔綠班之歌」挨轟 呱吉這樣分析被網友「抓漏」
    2021/09/21 17:46

    高虹安唱「塔綠班之歌」挨轟 呱吉這樣分析被網友「抓漏」
    高虹安罵「綠畜」！不認失言反稱被罷凌 上萬留言灌爆臉書
    2021/09/21 16:56

    高虹安罵「綠畜」！不認失言反稱被罷凌 上萬留言灌爆臉書
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播