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    感謝立陶宛二度贈台疫苗 民進黨：熱愛自由國家互相關照

    民進黨發言人謝佩芬今日表示，民進黨誠摯感謝立陶宛二度捐贈疫苗，2國距離雖然遙遠，但熱愛自由的國家互相關照的情誼卻很緊密。（資料照）

    民進黨發言人謝佩芬今日表示，民進黨誠摯感謝立陶宛二度捐贈疫苗，2國距離雖然遙遠，但熱愛自由的國家互相關照的情誼卻很緊密。（資料照）

    2021/09/23 15:05

    〔記者楊淳卉／台北報導〕關於立陶宛政府宣布將捐贈台灣第2批23.59萬劑AZ疫苗，3個月內2度贈台將近26萬劑疫苗，民進黨發言人謝佩芬今日表示，民進黨誠摯感謝立陶宛的友誼支持，2國距離雖然遙遠，但熱愛自由的國家互相關照的情誼卻很緊密。

    謝佩芬說，立陶宛是今年6月率先捐贈台灣疫苗的歐洲國家，當時，立陶宛外交部長蘭斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）特別推文表示，儘管數量有限，但立陶宛「與台灣人團結一致對抗疫情」，且「熱愛自由的人應該互相關照」。本次再度捐贈台灣疫苗，立陶宛總理希莫妮特（Ingrida Šimonytė）更強調，面臨依然嚴峻的國際疫情，全球團結共同抗疫至關重要。這些發言皆充分反映了兩國相互扶持的情誼。

    謝佩芬進一步說，立陶宛近來因決定與台灣深化關係而一再遭中國以政治、經濟等手段制裁，然而，立陶宛不懼打壓與霸凌，堅持與民主夥伴台灣繼續交流，2國更將在年底前互設代表處。民進黨誠摯感謝立陶宛對台灣的友誼與支持，期待提升雙方在各領域的交流合作，深化台立2國人民真摯的友誼。

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