藍委逼問3+11是破口 蘇貞昌：沒有證據不能承認

行政院長蘇貞昌今天到立法院進行新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢，面對國民黨立委持續逼問3+11是不是破口，蘇貞昌表示，沒有證據不能承認。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/22 17:34

〔記者簡惠茹／台北報導〕行政院長蘇貞昌今天到立法院進行新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜專案報告並備質詢，面對國民黨立委持續逼問3+11是不是破口，蘇貞昌表示，沒有證據不能承認。

國民黨立委鄭正鈐表示，院長蘇貞昌一直覺得3+11不是破口，很難理解從4月15日實施加強版管理模式後，5月份台灣爆發疫情，800多人死亡，報告中還充滿歌功頌德溢美之詞，非常不能接受，院長一直爭執3+11絕對不是破口，承認有這麼困難嗎？破口從哪裡出現？整份報告中看不到虛心檢討，雖然文字上說要虛心檢討，但是嘴巴上死鴨子嘴硬不願意承認。

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蘇貞昌答詢時表示，因為不是事實就不能承認，沒有證據證明是這個原因，不是這個原因所以不能承認。

陳時中指出，3+11後來是14個機組員、12個家人，但是話還沒說完，鄭正鈐又追問5月疫情的破口從哪裡開始？蘇貞昌接著表示，讓部長完整講完，不要打斷比較聽得清楚。

陳時中又繼續說明，7個諾富特員工和3個家屬就沒有往外延伸，檢驗1790人，這一波已經守住。

鄭正鈐質問，守住後萬華爆發蘆洲爆發從哪裡來？目前為止你們就是死鴨子嘴硬不承認。蘇貞昌對此表示，委員已經第二次講這樣的話，不要老是講死鴨子嘴硬，要質詢就質詢，不要一直講，已經講第2次，你覺得你有理由你就講，就跟你講不要打斷。

鄭正鈐繼續質問，目前全國大家都覺得3+11是破口，不然病毒從哪裡來？陳時中說，病毒源頭美國認為是中國來的。鄭正鈐又說，他是指台灣疫情病毒破口從哪裡來？

陳時中回應，沒辦法知道每一個感染源所以才有不明感染源。鄭正鈐表示，所以是要把5月份的病毒來源推到不明感染源？

陳時中回應，如果每一個感染源都追的到，這個疫情就不會這麼難追查，當然有可能從檢疫者、偷渡者，有很多很多可能性；委員一定要追查源頭，對於不明感染源委員不了解，說明有哪些樣態，沒辦法每個都查到源頭。

鄭正鈐怒批，這樣真的太好幹了，想要推託原因就說是不明原因，5月份這麼重大疫情爆發卻沒有答案，不願意承認3+11。

蘇貞昌說，不是那樣說，是科學；陳時中說，院的報告已經出來了，已經講好理由了，委員覺得這個理由不好要舉出反證，我們報告過了，3+11也都有調查。

鄭正鈐繼續緊咬指出，找不到來源只說是不明來源，這樣衛福部長太好幹。蘇貞昌表示，不明感染源全世界都有這樣講，不是我們自己講。

鄭正鈐追問，你們覺得不是破口，很想知道到底從哪裡跑進來的？陳時中表示，目前找不到關聯證據，從桃園延伸到萬華，沒有，從萬華延伸到諾富特也沒有，如果有請委員提出證據來。

鄭正鈐又說，所以是石頭蹦出來的？這就是你們的答案？陳時中在說明，不明來源坐飛機來從海上坐船來偷渡來都有可能，如果每個都有答案坦白說這個疫情不會這樣。

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