陳椒華追3+11會議紀錄 陳時中：再問100遍還是沒有

行政院長蘇貞昌今（22）日前往立法院，就新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜提出專案報告並備詢，右為衛福部長陳時中。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/22 14:22

〔記者陳昀／台北報導〕行政院長蘇貞昌上午率部會首長到立法院就「新冠疫苗接種、整備、受害救濟等相關事宜」專案報告。時代力量立委陳椒華質疑3+11決策沒有會議記錄，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中答詢說，沒辦法憑空編造會議記錄，沒有就是沒有，再問100遍還是沒有。

陳椒華質詢，3+11決策會議為什麼一開始說是內政部次長陳宗彥主持？陳時中表示，他已經講過非常多次，那時在立法院確實是講錯話，第2天就已經澄清，都不能講錯一句話嗎？對於被質疑要掩蓋什麼，陳時中也說，沒有要掩蓋，因為陳宗彥是邊境組組長，才會當下反應。

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對於陳椒華不斷追問調查報告為什麼沒有附上會議記錄？陳時中說，跟大家講過多少次，沒辦法憑空製造一個會議記錄，沒有紀錄就是沒有紀錄，再問100遍還是沒有，就是大家跟他面報、決定，如果不是他決策才會需要會議記錄。

陳椒華仍質疑，如此重要的決定為何沒有會議記錄，這樣決策是否過於草率？蘇貞昌表示不同意，並強調，首長邀集開會，形成共識就能付諸執行，不是沒有會議就是草率。陳時中也說，「如果照妳的方法，指揮中心運作不了，每天寫會議記錄、回立法委員的答案，從早到晚都來不及。」

針對陳椒華再稱3+11破口造成確診，陳時中駁斥，這是不當連結，3+11檢驗1790人，確定跟社區沒有連結，不對的事情一直講也是不對；被陳椒華打斷「是我在質詢你」，並質疑，沒有會議記錄大家會信任嗎？陳時中也說，「很多人相信我們。」

此外，對於陳椒華要求補充3+11決策會議誰參加、主持等資訊，蘇貞昌說，上週提供的書面報告已經很清楚，但立委可以指教，想知道哪一點可以要求說明，這是職權。

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