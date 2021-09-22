民進黨創黨35週年 蔡英文：守護民主壯大台灣

民進黨製作一支名為「民主台灣、聲聲不息」的創黨紀念影片，民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨視訊中常會表示，她要和所有的黨員同志相互勉勵，我們不會忘記當年創黨前輩奉獻出的熱情，現階段，也要承擔執政責任，堅持主權、守護民主、壯大台灣。（民進黨提供）

2021/09/22 16:05

〔記者楊淳卉/台北報導〕今年9月28日是民進黨創黨35週年黨慶，受疫情影響，未舉辦實體慶祝活動，改以影像紀錄方式，製作一支名為「民主台灣、聲聲不息」的創黨紀念影片。民進黨主席、總統蔡英文今於民進黨視訊中常會表示，她要和所有的黨員同志相互勉勵，我們不會忘記當年創黨前輩奉獻出的熱情，現階段，也要承擔執政責任，堅持主權、守護民主、壯大台灣。

民進黨發言人周江杰會後轉述蔡英文會中致詞。蔡英文表示，下個星期二，就是民進黨創黨35週年的日子。黨部同仁剪出這部娓娓道來的影片，讓我們一起回顧了民進黨從嬰兒到壯年，這35年的歲月。

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蔡英文表示，如果以人的年紀來看，35五歲，已經是累積足夠經驗，能夠扛起重責大任的年紀。相信現在正在執政的民進黨，也是以這樣的態度，來回報台灣人民35年來的愛護和支持。

蔡英文說，在威權時代衝破黨禁、在民主時代引領風潮，在野的時候認真監督、執政的時候擔當責任。這就是民進黨的同志菁英，35年來，一棒接一棒，傳承下來的精神。

蔡英文表示，每一次她經過中央黨部九樓門口，那張「創黨工作十八人小組」合照，都在提醒她，「民主進步黨」這塊招牌，是很有重量的，身為主席，必須要把招牌扛好。

蔡英文最後說，所以，她要和所有的黨員同志相互勉勵，我們不會忘記當年創黨前輩奉獻出的熱情。現階段，也要承擔執政責任，堅持主權、守護民主、壯大台灣。

民進黨秘書長林錫耀會後分享，他從25歲參加民進黨至今已經過35年，他現在60歲，已經是民進黨中央黨部年紀最大的一位。過去的影像，對他來說仍歷歷在目，他這35年來，從沒離開過民進黨，從街頭到議會、從在野到執政，無論在哪個職位、擔任哪個角色，他都是參與民進黨的一員，他深刻地在局中。

林錫耀表示，台灣局勢將面臨的各種挑戰，只會越多、越大、越辛苦，他深刻感受到民進黨有很多改變，變得更成熟、穩定，看得更遠，也想得更多。更可貴的是，民進黨也有許多不變，仍堅守台灣主權立場、守護台灣民主自由的精神、希望結合所有人努力來建設台灣、壯大台灣。他充分做一位見證者，民進黨這些精神與價值，真是一如初衷。

林錫耀最後說，他要代表民進黨向台灣每一位公民，懇切表達，謝謝大家長久以來對民進黨全力相挺、支持，讓民進黨從「沒有黨、拚到有黨」，從街頭到議會，從在野到執政，再重回在野，最後完全執政。感謝大家，民進黨絕對秉持過往初衷，繼續努力，和大家站在一起，守護台灣民主自由，堅持台灣主權尊嚴，建設台灣、壯大台灣。

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