畜生何辜？民進黨彰縣黨部帶鵝 「聲」援告董智森

民進黨彰化縣黨部帶一隻鵝到彰化地檢署按鈴申告董智森，眾人抗議喊口號時，鵝突然「呀」的一聲出聲應援，眾人驚呼鵝也有「有靈性」、「有意見喔」。（記者陳冠備攝）

2021/09/22 12:36

〔記者陳冠備／彰化報導〕名嘴董智森日前在電台節目中發言稱「畜生才加入民進黨」，引發民進黨基層黨員不滿，認為「畜生何其無辜，何罪之有」，民進黨彰化縣黨部主委邱建富，今（22）日上午特地帶著一條狗與一隻鵝到彰化地檢署，對董智深按鈴申告公然侮辱罪，眾人高喊「畜生無罪，董智森道歉」時，鵝還「呀」的一聲出聲應援，令前來提告的黨員們士氣大增。

董智森14日在廣播節目「小董真心話」中說，「民進黨是下三濫、不要臉的畜生黨」、「畜生才加入民進黨」等語，此言論令基隆、台南等多個地方黨部不滿而提告，事隔一週，彰化基層黨員仍忿忿不平，今早9點由邱建富帶領員林市民代表曹月碧等10多名黨員到彰化地檢署提告。

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現場有黨員戴上神奇寶貝「皮卡丘」與類似老虎的頭套，也有人牽來一隻黑狗、抱著一隻大鵝前來，接著眾人喊起「畜生無罪，董智森道歉」抗議口號，被抱著的大鵝突然發出了一聲「呀」，似乎也在聲援這次提告，眾人也驚呼「懂讚聲」、「有靈性」、「有意見喔」等語。

邱建富表示，民進黨自創黨至今，已有許多前輩犧牲奉獻，才有今日民主自由台灣，讓台灣人民享有言論自由，試問當中國禁台蓮霧釋迦，董智森和親中人士們有譴責嗎？當中國軍機頻繁擾台，「董智森們」有批判過嗎？

邱建富說，董智森的「畜生說」言論已經撕裂國人情誼，也引發民進黨員激憤，為捍衛民進黨黨員人格、名譽，民進黨全國23個地方黨部和勞工黨部主委們決議由他代表控告董智森公然侮辱罪，並要求董智森必須登報道歉，同時附帶民事求償給現場每位黨員100萬元，捐贈給公益慈善機構。

民進黨彰化縣黨部10多人帶著一條狗與一隻鵝到彰化地檢署，對董智深按鈴申告公然侮辱罪。（記者陳冠備攝）

民進黨彰化縣黨部主委邱建富（左3）與員林市民代表曹月碧（左2）、陳文明（左1）、王勝坪（右3）等10多名黨員到彰化地檢署按鈴提告。（記者陳冠備攝）

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