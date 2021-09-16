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    董智森嗆「畜牲才加入民進黨」 民進黨南市黨部串聯各黨部反制

    名嘴董智森節目上罵「畜生才會加入民進黨」，民進黨南市黨部主委潘薪傳（圖中）將串連各縣市黨部提告反制。（民進黨南市黨部提供）

    名嘴董智森節目上罵「畜生才會加入民進黨」，民進黨南市黨部主委潘薪傳（圖中）將串連各縣市黨部提告反制。（民進黨南市黨部提供）

    2021/09/16 14:36

    〔記者王姝琇／台南報導〕名嘴董智森昨天在節目上失格發言，指稱民進黨是垃圾下三濫黨等語，甚至提及「畜生才會加入民進黨」，引起民進黨基層黨員怒氣沸騰。將串連全國主委聯誼會全面提告，也將發起黨員一人一訴提告董智森，讓董智森對他失言失格的表現付起責任。

    南市黨部主委潘新傳表示，董智森發言播出後，即接獲大量黨員抗議電話、群情激憤，要求率隊北上抗議，南市黨部除將針對董智森不當發言提告外，也正在聯絡串連全國各縣市黨部主委，研擬反制計畫，並要求NCC做出處置，絕對不能允許這種無的放矢、污辱民進黨名譽的事再發生；

    潘新傳說，媒體人發言必須有一定規範，不能無限上綱，像董智森這種媒體亂源，如不讓他對他失格發言付出代價，否則未來媒體將比過去引人詬病的中天新聞更加墮落。

    南市黨部執行長蔡麗青表示，董智森說「畜牲才加入民進黨」，已嚴重污辱民進黨全國黨員，全體黨員都可針對董智森提出毀謗之訴，市黨部回應黨員要求，將發起一人一訴提告董智森，並提供律師服務，協助黨員提告索賠，務必讓董智森付出慘痛代價。

    蔡麗青也表示，國民黨離心離德，連國家是台灣還是中國都搞不清楚，已受全國國民唾棄，如今還把張亞中當成救命浮板，只怕會加速沈淪，勸國民黨還是先整肅自家門戶，確認國家定位，免得民心盡失萬劫不復。

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