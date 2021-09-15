民進黨公布新黨務人事 新聞部延攬媒體人

民進黨副秘書長林鶴明今天公布新的黨務人事。（資料照）

2021/09/15 22:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨副秘書長林鶴明今天公布新的黨務人事，延攬前《自由時報》記者蘇芳禾擔任新聞輿情部副主任、前總統府總統辦公室編審阮俊達出任青年部副主任；民進黨秘書長林錫耀期許黨內幹部積極應對年底公投和明年大選籌備工作。

林鶴明表示，民進黨新聞輿情部、媒體創意中心、青年發展部與客家事務部，各有新任副主任到職投入黨務工作。他轉述林錫耀談話指出，執政黨的黨務部門除了要協助行政部門推動施政、做好民意溝通的重要工作，同時也是儲備人才的人才庫。

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林錫耀並期許黨內幹部面對2021年下半年的情勢，除了疫情的挑戰，對於朝野政局的發展以及年底公投和明年大選的籌備工作，都要積極應對準備，用最大的努力回應支持者期待。

林鶴明說，民進黨原媒體創意中心副主任劉欣怡日前離任，媒創中心副主任一職將由新聞輿情部副主任楊淨淳轉任。楊淨淳長期任職於民進黨文宣部、新聞輿情部，熟稔黨務與媒體事務等工作，這次轉任媒體創意中心副主任，也將借重其經驗強化黨務文宣工作推動。

新聞輿情部副主任由蘇芳禾出任，蘇芳禾曾任高雄市政府經濟發展局機要秘書，過去也曾擔任《自由時報》、《聯合晚報》黨政線記者。對於媒體採訪工作需求相當熟悉，未來將借重其媒體專業協助新聞服務工作的推動。

原青年發展部副主任陳冠穎日前離任，青年部副主任一職由前總統府總統辦公室編審阮俊達出任。阮俊達過去曾任民進黨原住民族事務部「原住民族政策論壇」計畫助理、蔡英文競選辦公室原住民族事務部輔選專員，長期專注原民政策研究與青年公共事務參與，未來將借重其能力協助青年事務工作的推動。

原客家事務部副主任葉輔賢於日前離任，客家部副主任一職由邱盈滋出任。邱盈滋是桃園龍潭的客家人，曾參與桃、竹客家庄的文史調查及地方產業專案經理的工作因此和新竹縣的淵源很深。由於從小在客語環境培養出流利的客語能力，她過去也在寶島客家廣播電台主持客語節目。2017年起在立委邱泰源委員辦公室擔任國會助理，長期協助邱泰源認養新竹縣的各項工作將，借重其客家事務的專業，幫忙黨務工作進行。

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