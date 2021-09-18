大器回應董智森「畜生說」 謝志偉文采再讓網友讚嘆

名嘴董智森近日在節目上失言嗆「畜生才會加入民進黨」，引發爭議，我駐德代表謝志偉（見圖）在臉書大器回應，長篇貼文展現好文采，讓不少網友紛紛留言讚嘆，更稱「跪著看完大使的文章」。（資料照）

2021/09/18 10:59

〔即時新聞／綜合報導〕名嘴董智森近日在節目上失言嗆「畜生才會加入民進黨」，引發爭議，我駐德代表謝志偉在臉書大器回應，長篇貼文展現好文采，讓不少網友紛紛留言讚嘆，更稱「跪著看完大使的文章」。

謝志偉在臉書上發文表示，自己雖然不是民進黨黨員，但從街頭、助選、入閣、顧問到駐外，「加入」民進黨也有將近三十年的歷史，他表示，即便沒有黨證，但「畜牲」的資格應早已取得。

請繼續往下閱讀...

謝志偉引述台灣知名作家暨社會運動者楊逵的小說《壓不扁的玫瑰花》中各種隱喻，嘆道「楊逵到底只是在寫他身處日治時代的盼望，還是在寫國民黨來台後盼望轉失望的痛苦」？

謝志偉再引述德國哲學家叔本華所言「自從認識人類後，我就開始喜歡畜牲（動物）了」（Seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Tiere），並表示，生活在日治時期的楊逵會不會早就是「自從認識中國國民黨以後，就開始喜歡中國共產黨了」。

謝志偉說，「我想起來了，二十八歲出國前的我，也曾認識過黃花崗；我想起來了，

二十八歲的我，到了德國才知道，台灣有文學；我想起來了，然後老K開始忘記黃花崗，我則開始認識台灣史，有一天，我就變成『認識老K以後，我就開始喜歡當畜牲了』」

謝志偉隨後以台灣投手的小銅像為喻，表示台灣人自己決定台灣未來的方向，就應像投手「自己投出自己的球」，他認為，很長的時間，台灣優秀的投手不敢冒出頭、躲在車內、方向盤任人抓，只因一直被騙「頭手請勿伸出車外」。

「不放棄，就已經贏一半了」謝志偉強調，台灣人自己決定台灣未來的方向，就應該像投手，自己投出自己的球，無論是「觸身球」還是「畜牲球」，能贏球就是好球，「這才是台灣人真正需要的銅像；或才是真正台灣人需要的銅像」。

謝志偉最後提及，去年德國國慶他應邀前往德國菁英中學演講，300個學生聽他講台灣人的命運、台灣人的夢，而這些學生日前竟然來信，希望他把演講的內容打成文字稿，要刊登至校刊內，「讓沒能聽到演講的人也可以分享到認識『Taiwan』的機會」，讓謝志偉表示「我一定是替台灣投了個不錯的『畜牲球』吧」！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法