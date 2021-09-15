送花圈嗆謝志偉挨轟 朱學恒不認錯：哈哈哈趕快提告啦

朱學恒13日晚間於臉書發文，稱他隔海送花圈給德國的駐德代表謝志偉，民進黨14日表示，朱學恒羞辱前線外交官、干擾外館工作其實就是在羞辱他自己。（圖取自朱學恒的阿宅萬事通事務所臉書）

2021/09/15 00:07

〔即時新聞／綜合報導〕針對網紅朱學恒送花圈到德國給駐德代表謝志偉，民進黨14日表示，朱學恒是羞辱前線外交官、干擾外館工作，其實就是羞辱自己、譁眾取寵，民進黨強烈表達遺憾與譴責。對此，朱學恒不認為自已有錯，反嗆「覺得侮辱公署就趕快提告啦」。

朱學恒今年6月曾送花圈到疾管署門口給中央流行疫情指揮中心，上面寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」等語，表達對政府的不滿，13日晚間他於臉書發文，稱隔海送花圈給謝志偉，寫下用德文翻譯的這4句話，還嗆「回到台灣，也歡迎你對民眾提告，小弟等你」。

請繼續往下閱讀...

對此，民進黨發言人謝佩芬批評，朱學恒羞辱前線外交官、干擾外館工作，其實就是在羞辱自己，對於名嘴跨越紅線、譁眾取寵的行為，民進黨強烈表達遺憾與譴責。朱學恒事後在臉書分享相關新聞，並表示「哈哈哈哈，送個花環到柏林也是羞辱第一線外交人員，我也覺得前所未聞，又要覺得侮辱公署就趕快提告啦」。

朱學恒稱，納稅養的官不能送花，是謝志偉是紙糊的還是民進黨看到花就過敏？他還意有所指地嘲諷，「這麼脆弱怎麼抗中保台啦『塔綠班』」。

朱學恒稱隔海送花圈給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭寫下「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的德文翻譯，還嗆「回到台灣，也歡迎你提告」。（圖擷自臉書）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法