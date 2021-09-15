董智森嗆「畜生才會加入民進黨」民進黨基隆市黨部提告

民進黨基隆市黨部執行長施偉政公開呼籲，民進黨各縣市黨部應該立刻站出來，向董智森按鈴提告，隨後與手拿「違憲公然侮辱」、「請立刻為失言導歉」標語的支持者一起高喊：「基隆呼群保義」、「基隆呼群保義」。（記者林嘉東攝）

2021/09/15 15:58

〔記者林嘉東／基隆報導〕名嘴董智森昨天在節目中怒嗆：「畜生才會加入民進黨」引發民進黨基層黨員不滿。民進黨基隆市黨部執行長施偉政代表民進黨基隆市黨部，今天下午2點到基隆地檢署按鈴控告董智森誹謗罪，要求董智森登報道歉，並象徵性向董智森索賠1元台幣。

施偉政指出，董智森昨天在NEWS989的廣播節目「小董真心話」中公然說：「畜生才會加入民進黨」他要求董智森應立刻道歉，並向董智森象徵性索賠1元。

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施偉政強調，時值全國防疫期間，全國國人共同的敵人應該是疫情，並不是彼此，董智森如此撕裂國人同胞情誼的言論，令人遺憾；此外，董先生在此時提出讓中央與地方分裂的言論，非常不當。

此外，施偉政也要求，董先生不要為人作嫁，踐踏其他人的政治傾向，甚至為了一個選情低迷的候選人，不惜詆毀其他政黨，達到他在黨內支持度，實在不可取。

他公開呼籲，民進黨各縣市黨部立刻站出來，向董智森按鈴提告，隨後與手拿「違憲公然侮辱」、「請立刻為失言導歉」標語的支持者一起高喊：「基隆呼群保義」、「基隆呼群保義」。

施偉政隨後至基隆地檢署遞狀，認為董智森「畜生才會加入民進黨」的言論，已構成他人人格減損，觸犯誹謗罪，除要求董智森應立即在自由時報、聯合報與中國時報全國版登報道歉外，並向董智森索賠台幣1元。

民進黨基隆市黨部執行長施偉政代表民進黨基隆市黨部，今天下午2點到基隆地檢署按鈴控告董智森誹謗罪，要求董智森登報道歉，並象徵性向董智森索賠1元台幣。（記者林嘉東攝）

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