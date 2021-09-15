憶及謝志偉細膩行銷台灣 羅致政：對其潑髒水更顯無知

民進黨立委羅致政。（資料照）

2021/09/15 10:48

〔記者謝君臨／台北報導〕網紅朱學恒「隔海送花圈」給駐德代表謝志偉，引發爭議。對此，民進黨立委羅致政憶及3年前他赴台灣駐德代表處拜會謝時所發生的小故事。他說，謝在邀請他用餐時，特別以Taiwan embassy（台灣大使舘）為名訂位，且在服務生詢問時高聲用英文說出，就是要把握機會讓更多人聽到Taiwan；外交經常就是在這種細膩操作的點滴中累積，對外交人員潑冷水甚至潑髒水，只會更凸顯自己的無知！

羅致政表示，2018年6月，他前往德國柏林出席「國際自由聯盟」（Liberal International）的會議，利用空檔專程到代表處拜會謝志偉大使，同時也以立法院外交委員會委員的身分跟駐處同仁座談。由於他和謝大使是東吳大學的老同事，也是多年的好朋友，謝特別請他中午到代表處附近的餐廳用個便餐。

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羅說，一進餐廳，服務生用德文問訂位大名，只見謝大使稍微拉高了音量用英文說：「Taiwan embassy 」。只見服務生親切的稱呼：「Yes, Mr. ambassador!」。坐定後，我好奇的問他剛才的對話情況。大使微笑地向我說明。

羅指出，謝對他說，由於在德國尤其柏林，中國對台灣的打壓無所不用其極，在很多正式或公開的場合，我們不能用Taiwan更無法稱embassy，因此他要求代表處同仁，只要有機會就要突顯台灣，突顯大使舘的地位。所以，在外面餐廳訂位的時候，一定是用Taiwan embassy的名義，這樣中共總沒法打壓了吧！

羅表示，當時他好奇追問，做為德文系教授、外語學院院長，明明可以德文對答如流，為什麼要用英文回答「Taiwan embassy」？只見謝得意地說，柏林是國際都市，很多國際觀光客未必懂德文，所以他用英文回答，不只是要講給服務生聽，更要把握機會讓更多人聽到「Taiwan!」

羅說，頓時間，他了解到為什麼理應輕聲細語的外交官，要拉高音量說出「Taiwan embassy」了。羅強調，外交經常就是在這種細膩操作的點點滴滴累積，這恐怕是某些人永遠無法理解的工作內容。而對外交人員潑冷水甚至潑髒水，更只會凸顯自己的無知！感謝第一線外交人員的勞心勞力，讓台灣在世界被聽到、被看到！「謝大使加油！駐處同仁加油！」。

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