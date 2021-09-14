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    首頁　>　政治

    朱學恒送花圈到德國嗆謝志偉 羅致政：政治紛擾不該影響對外工作

    網紅朱學恒稱隔海送花圈給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，還嗆「回到台灣，也歡迎你提告」。（圖擷自臉書）

    網紅朱學恒稱隔海送花圈給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，還嗆「回到台灣，也歡迎你提告」。（圖擷自臉書）

    2021/09/14 10:12

    〔記者呂伊萱／台北報導〕網紅朱學恒又送「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」花圈，且送到我駐德代表處外館建築物門口，就為了嗆駐德代表謝志偉。民進黨立委羅致政批評，任何政治紛擾都不該干擾到一線公務人員和對外工作，朱做這種事情就是想要炒作，（花圈）搬走就好了。

    網紅朱學恒今年6月曾送花圈到指揮中心每日召開記者會的疾管署門口，上面寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」等語，表達對政府的不滿，引發外界議論。朱昨晚於臉書發文，宣揚他隔海送花圈給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下同樣4句話的德文翻譯，並要謝對德國朋友解釋意思，還嗆「回到台灣，也歡迎你對民眾提告，小弟等你」。

    民進黨立委羅致政今天對此無奈表示，所有國內政治，都不應該影響到對外工作，尤其外交應該槍口一致對外，任何政治紛擾也不該干擾一線公務人員。羅致政說，「台灣社會本質是很厚道的，如果有人把這樣的花籃放到你家門口或公司門口，你會怎麼想？己所不欲勿施於人。」

    羅致政說，朱學恒做這種事情就是想要炒作，反應越大他越高興，（花圈）搬走、清掉就好了。

    網紅朱學恒稱隔海送花圈給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，還嗆「回到台灣，也歡迎你提告」。（圖擷自臉書）

    網紅朱學恒稱隔海送花圈給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，還嗆「回到台灣，也歡迎你提告」。（圖擷自臉書）

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