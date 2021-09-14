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    朱學恒送花圈給謝志偉 民進黨怒批：扯外交人員後腿

    網紅朱學恒稱隔海送花圈給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，還嗆「回到台灣，也歡迎你提告」，民進黨對此表達強烈表達遺憾與譴責。（圖擷自臉書）

    網紅朱學恒稱隔海送花圈給遠在德國的駐德代表謝志偉，上頭再度寫下「爾俸爾祿」等4句話的德文翻譯，還嗆「回到台灣，也歡迎你提告」，民進黨對此表達強烈表達遺憾與譴責。（圖擷自臉書）

    2021/09/14 13:38

    〔記者楊淳卉／台北報導〕針對名嘴朱學恒送喪禮花圈給台灣駐德代表謝志偉，民進黨發言人謝佩芬今表示，朱學恒羞辱前線外交官、干擾外館工作其實就是在羞辱他自己，對於名嘴跨越紅線、譁眾取寵的行為，民進黨強烈表達遺憾與譴責。

    謝佩芬說，德國是我國在歐洲第一大貿易夥伴，台灣與德國在經貿、交通及科技等各領域的交流活絡緊密。謝志偉大使在德國身負重任，表現有目共睹，今年7月，在雙方外交人員的努力之下，兩國突破過去限制，首次以官方名義簽署「台德航空服務協議」，即為例證。

    謝佩芬進一步說，台灣國際處境艱難，駐外人員在前線日夜努力推動台灣外交進展、為國人在國際上發聲。朱學恒對於第一線外交人員的辛勞與付出，不僅沒有絲毫尊重之情，反而以喪禮花圈打擊前線外交官士氣，此舉跨越對外交人員及其工作尊重的紅線，可謂毫無底線可言。

    謝佩芬強調，外交工作不應該成為名嘴譁眾取寵的對象。台灣國際處境艱難，不分朝野黨派皆應給予第一線的外交人員支持，像朱學恒這種公然侮辱我國第一線駐外人員的行為，可以說是前所未聞，民進黨呼籲朱學恒正式向外交人員道歉。

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