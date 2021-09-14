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    尷尬！朱學恒諷謝志偉「希望能看懂德文」 流利對談影片打臉了

    實際上謝志偉接受外媒訪問時，德文對談相當流利。（翻攝自外交部YouTube頻道）

    實際上謝志偉接受外媒訪問時，德文對談相當流利。（翻攝自外交部YouTube頻道）

    2021/09/14 14:05

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅朱學恒昨晚稱隔海送花籃給德國的駐德代表謝志偉，並在上頭以德文寫上「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」等語，還諷「希望你能看懂」。實際上謝志偉接受外媒訪問時，德文對談相當流利，作家朱宥勳也表示，謝志偉是德國波鴻魯爾大學文學博士，針對朱學恒此舉，他認為「無知果然能帶給人無盡的勇氣」。

    網紅朱學恒今年6月送花籃到疾管署批評政府，花籃寫著「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」，他昨晚於臉書發文，聲稱也隔海送花圈給德國的駐德代表謝志偉，該花圈也寫下同樣4句話的德文翻譯，嘲諷「希望你能看懂」，並嗆「回到台灣，也歡迎你對民眾提告，小弟等你」。

    外交部過去曾釋出謝志偉接受柏林電視台訪問、談中共阻撓台灣參與WHA的影片，謝志偉在該訪談中德文對談十分流利，因此讀懂德文應不成問題。

    作家朱宥勳也透露，謝志偉是德國波鴻魯爾大學文學博士，過去他參加柏林文學協會的作家駐村計畫時，謝志偉在代表處樓下大廳辦了一場台灣作家座談會，現場聽眾滿滿六、七十位德國人，但謝全程不需口譯，便能同時跟聽眾與講者對話，還能引述歌德的某個文學觀點，和台灣作家講述的內容相結合，再反問作家對觀點的看法，相當熟練，展現高文學素養。

    朱宥勳表示，當時謝志偉從歌德這位如此經典的德國作家講起，顯然是為了讓在場的德國聽眾更有親切感，更能想像台灣作家到底在講什麼，「只要這個連結成立，不管我們接下來的回答是同是異，都一定能讓聽眾更能理解，這是非常細膩的文化交流操作」。

    朱宥勳最後強調，朱學恆找謝志偉秀德文，「無知果然能帶給人無盡的勇氣」，並表示「只有國民黨才會派不會日文的當駐日代表好嗎」。

    網紅朱學恒昨晚稱隔海送花籃給德國的駐德代表謝志偉，並在上頭以德文寫上「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」等語，還諷「希望你能看懂」。（翻攝自朱學恒臉書）

    網紅朱學恒昨晚稱隔海送花籃給德國的駐德代表謝志偉，並在上頭以德文寫上「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」等語，還諷「希望你能看懂」。（翻攝自朱學恒臉書）

    朱宥勳也透露，謝志偉是德國波鴻魯爾大學文學博士。（翻攝自臉書）

    朱宥勳也透露，謝志偉是德國波鴻魯爾大學文學博士。（翻攝自臉書）

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