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    花圈回收再利用「裝飾廁所」 謝志偉反將朱學恒一軍

    針對網紅朱學恒「隔海送花圈」，駐德代表謝志偉巧妙利用花圈之花裝飾廁所反酸回去。（圖擷自臉書，本報合成）

    針對網紅朱學恒「隔海送花圈」，駐德代表謝志偉巧妙利用花圈之花裝飾廁所反酸回去。（圖擷自臉書，本報合成）

    2021/09/15 07:05

    〔即時新聞／綜合報導〕網紅朱學恒13日晚間在臉書表示他「隔海送花圈」給駐德代表謝志偉，再度引發爭議。事後這些花圈如何處理也令人好奇，謝志偉稍早就在臉書發文，提到有同仁從垃圾桶中將紅玫瑰撿起，略作擺設後放在廁所中，回辦公室時則聽到同仁對玫瑰說：「你們是從『垃圾』那裡送過來的，出污泥而不染，更彰顯你們自然美麗的本質。」除了巧妙利用花圈之花裝飾廁所，也在貼文中反酸朱學恒。

    謝志偉在臉書提到，有同事跑來跟他說：「不知是誰，從垃圾桶裏撿出來幾朵紅玫瑰，插在玻璃瓶裡，簡單素樸的男女洗手間，頓時就顯得清新又溫暖。」謝志偉跑去廁所一探究竟，果真發現了紅花，讓他讚嘆：「哇！環保又美學！」

    隨後他轉身往辦公室走去，耳邊隱約聽到同事對花說：「你們是從『垃圾』那裡送過來的，出污泥而不染，更彰顯你們自然美麗的本質。」這讓謝志偉有感而發，並說眼前浮現出一個「蕃薯」圖象，謝志偉對「蕃薯」圖像說：「你是從『獨裁戒嚴』裡走出來的，出污泥而不染，更彰顯你自然樸實的本質。」

    最後謝志偉則說：「也許有人問『有紅花，那白花呢？』有啊，有了這首詩，不就沒讓人家錢白花？」巧妙一語雙關。

    許多網友也在貼文底下留言：「謝謝大使忍辱負重，台灣感恩有您。」、「和蹭熱度的跳梁小丑比真的高下立判～」、「這件事告訴我們環保的重要性，花本無罪。」、「花裡藏話，花中有話，比喻幽默，不愧是台灣大使～」、「花是無辜的，只看人怎麼讓她展現她的美。」

    朱學恒所送的花圈，被拿來重新利用，在廁所內當擺飾。（圖擷取自謝志偉臉書）

    朱學恒所送的花圈，被拿來重新利用，在廁所內當擺飾。（圖擷取自謝志偉臉書）

    謝志偉在臉書貼文中提到，他聽到同事對花朵說：「你們是從『垃圾』那裡送過來的，出污泥而不染，更彰顯你們自然美麗的本質。」（圖擷取自謝志偉臉書）

    謝志偉在臉書貼文中提到，他聽到同事對花朵說：「你們是從『垃圾』那裡送過來的，出污泥而不染，更彰顯你們自然美麗的本質。」（圖擷取自謝志偉臉書）

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