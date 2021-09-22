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    以泰國龍眼為例 陳吉仲：搞雙標的是中國

    農委會主委陳吉仲強調，搞雙標的是中國不是台灣。（資料照）

    農委會主委陳吉仲強調，搞雙標的是中國不是台灣。（資料照）

    2021/09/22 11:16

    〔記者楊丞彧／台北報導〕中國日前突襲式暫停進口我國釋迦與蓮霧，農委會主委陳吉仲今早受訪再次強調，雙標的是中國不是台灣，跟處理紐西蘭的案例完全是兩個議題。陳吉仲也表示，因應措施都準備好了，會確保農民收益的產銷調節工作。

    中國在中秋連假頒布禁令，二十日起暫停輸入我國釋迦與蓮霧，對此農委會主委陳吉仲表示，因應措施都準備好了，包括內外銷加工、冷鏈、團購與電商平台等全部啟動，今天農委會同仁也到台東、屏東與高雄下鄉座談。

    陳吉仲以今年鳳梨的案例為例，農委會最後花五億六千萬，讓產地價格每公斤維持在二十二塊，高於去年與前年的價格；更重要的是，把倚賴單一市場的鳳梨，賣了超過一萬八千公噸到日本，農委會將確保農民收益的產銷調節工作。

    被部分人士批評我國做法雙標，陳吉仲強調雙標的是中國不是台灣，紐西蘭的案例完全是兩種不同議題。陳吉仲解釋，果實蠅長在果實裡面，風險遠高於長在果實外的介殼蟲，全世界對果實蠅等採取限制進口，但從來沒有針對介殼蟲採取限制進口。其次，我國跟紐西蘭雙方也已經談好，但中國沒事先談好。

    另外，陳吉仲也指出，泰國龍眼因介殼蟲問題，幾個集貨包裝廠今年三月被中國暫停輸入；八月十三日又出現更多案例，但八月十七日在泰國提出相關數據證明後，中國就恢復輸入泰國龍眼。

    陳吉仲表示，中國跟其他國家已經有很好的案例，中國針對泰國龍眼的介殼蟲可以這樣處理，為什麼對台灣卻是全面禁止，雙標的是中國並不是台灣，希望中國用同樣方式，在WTO規範底下跟我國進行植物防檢疫的技術性問題交換意見。

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