柑橘恐下一波受害？ 陳吉仲：「可大量加工」會預擬因應對策

農委會主委陳吉仲表示，中國宣布禁止進口台灣番荔枝（釋迦）、蓮霧，外傳「柑橘」恐將是下一波，他強調，柑橘可大量加工，會預擬因應對策。（記者邱芷柔攝）

2021/09/19 18:01

〔記者林惠琴／台北報導〕中國宣布台灣番荔枝（釋迦）與蓮霧檢驗出有害生物，明起暫停進口，對我國農民又是一波打擊，農委會主委陳吉仲表示，會以鳳梨轉銷日本、價格更高的經驗，努力拚外銷到其他國家，至於目前釋迦無法銷往日本，但冷凍釋迦可放行，會再與業者合作開發，並同步加強內銷，另外，「柑橘」將是下一波關注的水果，他強調，柑橘可大量加工，與釋迦、蓮霧不同，會預擬因應對策。

外界擔心釋迦、蓮霧內銷有困難，陳吉仲指出，針對這兩個產品非常有信心，以蓮霧來說，出口4千公噸，占比不到1成，且分散好幾個月，除了8月外，其他月份都有出口，每個月幾百公噸，外銷風險分散比較容易。

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至於釋迦，陳吉仲指出，目前出口到對岸主要是鳳梨釋迦，非常甜，過去以外銷為主，內銷比較沒有促銷，但此時應該有信心可同步在內銷、外銷做改變，以往外銷賣到對岸一年有1萬3千公噸，接下來將鎖定5千公噸銷往加拿大、新加坡等地，就像鳳梨轉賣到日本、價格更好，同時會鼓勵農民加入收入保險，政策目標就是不能因為這些因素讓農民受損。

農委會農糧署署長胡忠一指出，台灣蓮霧品種相當多，過去農民生產多已跟出口商有契作，因此很少留在國內推廣，現在只怕國人不知道蓮霧品種與品質，不然不怕蓮霧賣不掉。

農委會國際處處長林家榮說明，2018年台灣也曾經有若干冷凍釋迦經過我國業者跟當地國業者協調出口到日本與美國，受到良好回應，會再與業者合作開發。

至於柑橘是下一個關注重點，是否會比照以10億經費協助農民？陳吉仲指出，這個會滾動調整，因為柑橘可以大量加工，與釋迦、蓮霧不同，強調每個產品都有特色，會預擬所有可能的因應方案，做好萬全的準備。

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