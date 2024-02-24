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水泥瀑布！新莊新建大樓灌漿「爆模」 地面15車慘變「水泥車」

新莊區大樓興建工程發生「爆模」意外，大量混凝土傾洩而下，下方１５輛汽機車遭殃。（民眾提供）

新莊區大樓興建工程發生「爆模」意外，大量混凝土傾洩而下，下方１５輛汽機車遭殃。（民眾提供）

2024/02/24 20:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新莊區興建中的地上23層「亞昕森中央」建案今天進行5樓層樓板混凝土灌漿時，發生模板爆裂「爆模」意外，大量混凝土漿有如水泥瀑布，從半空傾洩而下，造成下方停放的15輛汽機車瞬間遭到泥漿掩蓋，所幸未造成人員傷亡，新北市工務局獲報會勘，依違反建築法63條及89條，勒令工地停工改善，並處承造人最重9萬元罰鍰。

工務局表示，該棟建築工地為國原營造負責承建亞昕國際開發公司、新潤興業公司的「亞昕森中央」建案，建築規模為1幢2棟，地上23層、地下5層，共339戶的住宅大樓。

今天上午工地正在進行5樓層地板灌漿作業，約上午10點多發生「爆模」意外，即盛裝混凝土的模板破裂，外漏混凝土有如水泥瀑布般傾洩而下，波及鄰近下方停車場內停放輛汽機車約15輛，工地控制外洩後，後續與受損車主聯繫，將全權負責全部賠償責任，工務局也責建商其需將混凝土汙染部分清除乾淨。

工務局對於施工未做妥安全防護措施一節，已依違反建築法63條及89條，予以勒令工地停工改善，並處承造人最重9萬元罰鍰。

新莊區大樓興建工程發生「爆模」意外，大量混凝土傾洩而下，下方１５輛汽機車遭殃。（民眾提供）

新莊區大樓興建工程發生「爆模」意外，大量混凝土傾洩而下，下方１５輛汽機車遭殃。（民眾提供）

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