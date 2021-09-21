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    不知黨員已辭世 國民黨代表候選人分享拜票感人經驗

    國民黨代表候選人張永杰分享拜票感人經驗。（記者王榮祥翻攝）

    國民黨代表候選人張永杰分享拜票感人經驗。（記者王榮祥翻攝）

    2021/09/21 23:45

    〔記者王榮祥／高雄報導〕國民黨高雄青工總會副總會長張永杰競逐黨代表，今天拜訪到剛好已離世的黨員前輩，向家屬致意後，正準備騎車離開時，家屬突然大喊「辛苦了」、「繼續加油啦」，讓張永杰心好暖，卻又不知怎麼形容。

    張永杰表示，連假最後一天也是中秋節，今天依然拿著文宣一一進行家戶拜訪，但路上的人明顯少了很多。

    ​​​​

    他說，這次有黨權的（選舉資格），很多都是滿65歲以上、入黨40年免繳黨費的黨員，所以很多年紀都偏大，拜訪時碰到好多同志其實已離開（辭世），但名字還在名單內。

    他解釋，因為黨部系統跟戶政沒連線，黨員家人如果沒回報，又剛好達到免繳資格，就會產生類似問題，黨部其實也很辛苦。

    ​​​​

    對於這類狀況，只能先代表黨向家屬道歉，然後回報黨部做更正，當然不能就忘記黨員的家人，還是會留下名片跟文宣，並邀請黨員家人再加入國民黨。

    張永杰指出，雖然多數是拒絕的，但他仍覺得可碰碰運氣，如果上一代加入國民黨，下一代願意繼續延續下去，也是好事一件。

    ​​​​

    他指出，今天拜訪到剛好已離世的黨員前輩，家人表示長輩已「離開」了，在他準備騎車離開時，黨員家屬突然大喊聲：「辛苦了！你們要繼續加油啦！」，當下心裡一股暖流經過，不知道該怎麼形容。

    張永杰認為，或許人會離開，但他們忠貞堅毅的精神會一直流傳下去，也因為如此，黨內青年要繼續懷著這樣的信念、背負著他們的期望，繼續努力。

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