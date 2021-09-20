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    首頁　>　政治

    KMT四選將無人譴責中國 學者：北京正測試國民黨

    國民黨主席候選人左起江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫，今日出席分區政見說明會桃竹竹苗場，同台手拿蓮霧力挺台灣水果。（圖由國民黨提供）

    國民黨主席候選人左起江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫，今日出席分區政見說明會桃竹竹苗場，同台手拿蓮霧力挺台灣水果。（圖由國民黨提供）

    2021/09/20 16:49

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國無預警禁止台灣釋迦、蓮霧進口，國民黨主席候選人張亞中、朱立倫、江啟臣、卓伯源今日出席政見會，無人譴責中國。朱立倫昨日更發文批評，蔡政府是抗中保台，還是抗中害台？請民進黨說清楚；對此，國立成功大學政治系教授洪敬富今日受訪表示，北京相當程度在測試幾位國民黨主席候選人，正測試朱立倫等人對中國的態度。

    針對中國封殺台灣釋迦和蓮霧，朱立倫19日臉書發文質疑，民進黨說解方是新南向分散對大陸的依賴，那中國禁止台灣水果進口，民進黨有什麼資格生氣，上次禁鳳梨，這次禁釋迦、蓮霧，下一次又會是什麼？蔡政府是抗中保台，還是抗中害台？

    洪敬富分析，台灣水果銷售至中國市場，中國隨時都可收回去，介殼蟲只是檯面上說法，北京相當程度在測試幾位國民黨主席候選人。因為除張亞中主張和平統一外，北京正在觀察朱立倫、江啟臣幾個本土派是否會與中國保持一定距離，評估朱立倫對禁止台灣水果一事的表態。

    洪敬富指出，在國際上，美國、澳洲等國家制裁中國聲浪不斷，中國能反擊美國的手段不多，但是對台灣可以祭出許多懲罰措施，例如禁止台灣水果進口，可以報復台灣與美國越走越近，也可以測試要選國民黨主席的人。

    「張亞中代表的是深藍微靠攏紅色的那一群人！」洪敬富談及，雖然張亞中立場與北京相近，但北京不可能單壓張亞中，其它有意角逐黨主席的人，也會透過關係向北京傳達訊息。從北京的角度，會希望國民黨內有一股紅色聲音，而不是只有泡沫化的新黨，畢竟國民黨對台灣社會還是有一定影響，若今天連國民黨都毫無一丁點要與中國統一的聲音，將是北京對台工作的失敗。

    洪敬富表示，中國從未允許江啟臣去中國拜見，對朱立倫多少有點不放心，大概是張亞中的主張最符合北京期待。中國向來都很關心台灣及國民黨主席選舉，不管是這次禁止輸入事件或港澳議題，北京都會希望國民黨表現出態度來。

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