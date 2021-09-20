朱：贏過蔡英文也輸過虛心受教 江：不是免洗筷只能用一次

朱立倫（中）認為選戰有贏有輸，不能只提敗選、不提勝選，自己贏過蔡英文也輸過蔡英文。（記者李容萍攝）

2021/09/20 14:33

〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席選舉進入最後黃金週，4名候選人今赴桃園參加分區政見說明會桃竹竹苗場，針對孫文學校總校長張亞中當選引發基層憂心影響2022選情，前新北市長朱立倫受訪呼籲每一位候選人走「中道」、「正藍」的國民黨路線，自己更是絕對正藍，對於張亞中批評「朱立倫輸過、韓國瑜太弱」，他認為選戰有贏有輸，不能只提敗選、不提勝選，自己贏過蔡英文（指新北市長選舉）也輸過蔡英文（指總統選舉），針對張亞中批評，願意虛心接受指教，但不能只罵輸蔡英文一事。

國民黨新竹縣立委林為洲於臉書發文表示，指張亞中如果當選國民黨主席，就好像台獨運動領袖辜寬敏當選民進黨主席一樣，對此，張亞中今日表示，他的主張是解決兩岸敵對狀態創造兩岸和平，這和辜寬敏的台獨引起兩岸對立是完全不同，「這種比喻很不恰當」。

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被問到同樣的問題，朱立倫則說，現在國民黨很多縣市長、基層黨員面對2022年的選舉都很擔憂，他呼籲國民黨要走「中道」、「正藍」路線，這樣才會有更多的支持者，自己若能夠當選黨主席，一定把所有的同志找回來，不論是現在同志或很多失聯的同志都找回國民黨大家庭，讓國民黨越大、越強、越團結。

至於有國民黨資深黨員刊登報紙廣告支持張亞中，並批評朱立倫、江啟臣，朱立倫表示，國民黨是一個多元包容的政黨，什麼樣的聲音都有，他強調自己是絕對正藍，絕對不能讓國民黨走向「小綠」，更不能讓國民黨走向「小紅」。

江啟臣對此表示，每一個人都可以表達支持，他都給予尊重，但是大家都有機會透過良性公平競爭爭取黨員支持，他也說，在資深黨員中自己是年輕人，「但絕對不是免洗筷只能用一次」。

江啟臣自認在資深黨員中自己是年輕人，「但絕對不是免洗筷只能用一次」。（記者李容萍攝）

張亞中今日表示，他的主張是解決兩岸敵對狀態創造兩岸和平，這和辜寬敏的台獨引起兩岸對立是完全不同。（記者李容萍攝）

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