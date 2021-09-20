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    首頁　>　政治

    中國禁台灣釋迦蓮霧 國民黨政見會4選將 無人指責中共政府

    國民黨主席候選人左起江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫，同台手拿蓮霧力挺台灣水果。（國民黨提供）

    國民黨主席候選人左起江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫，同台手拿蓮霧力挺台灣水果。（國民黨提供）

    2021/09/20 12:24

    〔記者李容萍／桃園報導〕國民黨主席選舉候選人分區政見說明會桃竹竹苗場，今天（20日）上午10點在不分區立委張育美所創辦的中壢天晟醫院國際會議廳辦理，針對中國宣布今起暫停進口台灣的釋迦和蓮霧，4位候選人卓伯源、張亞中、朱立倫、江啟臣除在會前受訪提出看法，說明會開始前也同台手拿蓮霧力挺台灣水果。

    卓伯源表示，現在就是要吃蓮霧、吃釋迦、挺農民、挺台灣，看到中國再度用品質有疑慮理由，這是2月26日禁止台灣鳳梨進口後又一個翻版，傷害台灣無辜農民，讓人非常痛心與不捨，他呼籲中國政府不要中了民進黨以獨養貪的劇本圈套，禁止台灣農產出口傷害的是台灣民眾與台灣農民，這樣只是幫助民進黨。

    張亞中認為，這代表蔡政府行政能力實在不行，農業糾紛會有，但政府有沒有解決問題機制更重要，蔡英文不要九二共識，兩岸沒有對談的機制，從這方面可以看出兩岸敵對下去很不好，要創造兩岸和平，不只是農業、觀光、經濟產業都受到很大影響，如果他當選黨主席會儘快與北京積極對話。

    朱立倫表示，台灣水果沒有問題，真正有問題的是兩岸關係，兩岸關係搞抗中反中保台，導致農產品輸出及經貿關係不正常，國民黨要扮演好在野黨角色，一方面監督執政台，另一方面開啟平台要幫農民解決這些問題。

    江啟臣則說，如果這是政治因素不該由農民來承擔，國民黨執政時期兩岸曾簽署農產品相關檢疫協議，應該要成立機制溝通平台，他相信台灣農產品沒問題，政治因素民進黨執政阻礙農產品交易與貿易進出口，所以國民黨要回歸兩岸共識，要讓貨出的去。

    國民黨主席候選人左起江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫，同台手拿蓮霧力挺台灣水果。（記者李容萍攝）

    國民黨主席候選人左起江啟臣、卓伯源、張亞中、朱立倫，同台手拿蓮霧力挺台灣水果。（記者李容萍攝）

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