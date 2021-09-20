中國禁台灣釋迦蓮霧 江啟臣：連任後派領袖級特使推溝通機制

尋求黨主席連任的江啟臣出席分區政見說明會桃竹竹苗場。（記者李容萍攝）

2021/09/20 14:16

〔記者林良昇／台北報導〕中國暫停進口台灣釋迦和蓮霧，國民黨主席候選人江啟臣競選辦公室發出新聞稿表示，江啟臣出身農家，對於農民朋友為生計煩惱的心情，非常能夠感同身受。因此也提出4項可行的做法，積極的替農民解決問題，強調若江連任主席，將委派領袖級特使出席海峽論壇，推動民間溝通機制和第三方檢測機構的建立。

江啟臣指出，過去國民黨執政期間，兩岸曾簽署「海峽兩岸農產品檢疫檢驗合作協議」，根據該協議第9條，雙方同意建立重大檢疫檢驗突發事件協處機制，並及時通報、快速核查。另外，2019年12月大陸發布的「關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」（簡稱「惠台26條」）第11條提出要對從台灣輸入大陸的商品採取快速驗放模式，建立第三方檢驗鑒定機構，推動兩岸食品、農產品、消費品安全監管合作。這些規定若能善加運用，都可有效保護出口到大陸的台灣農產品。

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江啟臣強調，自總統蔡英文去年連任以來，兩岸關係急轉直下，如今，農民成為主要受害者。做為最大在野黨，以及曾經開創兩岸大交流大合作的政黨，國民黨有責任為農民挺身而出。他在9月13日曾公開呼籲，國民黨應該回歸兩岸共識，讓貨出去、人進來、大家發大財。所以現在他提出4項做法，來替農民解決問題。

江辦表示，一、派遣專家團前往大陸了解釋迦、蓮霧、和鳳梨的安檢情況，找出問題根源。二、建立兩岸民間溝通機制，協助重大檢疫檢驗突發事件的通報和核查。三、與大陸有關方面協商，建立第三方檢測機構，協助台灣農產品順利通過大陸海關檢驗檢疫。四、江啟臣如果獲得連任，將委派領袖級特使出席海峽論壇，並邀請蓮霧、鳳梨、和釋迦產地的農民團體與意見領袖，推動民間溝通機制和第三方檢測機構的建立。

江啟臣也向黨內呼籲，這段時間，黨主席選舉的辯論走向彼此人格毀滅，讓黨員憂心忡忡。如今，農民朋友的生計遭逢重大衝擊，如果我們現在不能替農民解決問題，談什麼國家的未來前途還是和平大論述都是空中樓閣。與其比賽搭嘴鼓，讓黨員痛心，不如拿出實際行動，讓農民安心。

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