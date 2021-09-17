罵誰？張亞中：蔡英文能贏得選舉 完全是因為對手太弱

國民黨主席候選人張亞中說，蔡英文能夠贏得選舉，完全是因為對手太弱。（記者叢昌瑾攝）

2021/09/17 10:38

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人張亞中今日接受網路直播節目專訪，面對主持人要求評價蔡英文總統，他說，「德不配位」、「連縣市長的水準都不夠格」。

張亞中還說，蔡英文能夠贏得選舉，完全是因為對手太弱，因為國民黨20年來政治思想與靈魂都已經被掏空，在宮廷文化下，只要面對比自己大一等級，就乖乖聽話，而且看到美國，腿就軟了下去，在蔣經國離開後，國民黨裡面已經沒有戰將，沒有大戰略與大思想，如何與民進黨鬥？一些不長進的國民黨員，只會學民進黨。

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張亞中說，蔡英文「德不配位」，沒有擔任國家領導人的高度與能力，而且經常精神恍惚，沒有中心思想，既不清楚論文爭議，面對重大政策時，會被外界把持，「連縣市長的水準都不夠格」，只是因緣際會下當上總統，看在他的眼中，蔡英文是非常好擊敗的領導人。

對於蔡政府與美國推動駐外代表處正名，張亞中說，美國把台灣當籌碼在玩，美、中相鬥，美國先前打香港牌、新疆牌，在打不下去之後，現在就只剩下台灣牌可打，「今天的阿富汗，就是明天的台灣」，民進黨是全東亞地區最願意配合美國的政黨，「美國叫我們吃萊豬，就吃萊豬，要買武器也是最貴的。」

他強調，如果駐美代表處更名成功，台灣絕對不會有好日子過，因為兩隻大象打架，旁邊的小動物就被壓死，他並說，沒有邦交沒關係，就好好做實質外交，把兩岸人民關係搞好，如果兩岸關係不改善，台美關係就只是一種畸型的關係。

張亞中還說，有人提醒他要注意人身安全，因為美國不樂見兩岸談和平備忘錄，他主張推動兩岸簽署和平備忘錄，會以台灣民意為基礎，大家不必擔心他賣台。

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