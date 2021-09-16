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    1萬台血氧機回報日本贈疫苗 菅義偉雙語發文：謝謝台灣！

    台灣捐贈日本血氧機、製氧機，日相菅義偉在推特發文感謝。（法新社檔案照，圖取自菅義偉推特，本報合成）

    台灣捐贈日本血氧機、製氧機，日相菅義偉在推特發文感謝。（法新社檔案照，圖取自菅義偉推特，本報合成）

    2021/09/16 21:19

    〔即時新聞／綜合報導〕日本政府14日宣布第5度贈台武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）AZ疫苗，贈送疫苗數量將達390萬劑，駐日代表謝長廷表示，台灣今（16日）回贈1萬台血氧機及約1000台製氧機給日本；日本首相菅義偉特別用中文、日文寫下「謝謝台灣！」

    日本外相茂木敏充在14日宣布，近期將再提供台灣50萬劑AZ疫苗，只要準備妥當就會開始運送，也提到會繼續視生產狀況和各國的需求繼續提供，他也強調，向各國提供疫苗讓日本受到很大的感謝；截止目前為止，日本已贈送台灣4波共340萬劑疫苗，加上第5波將達390萬劑。

    謝長廷表示，今天台灣特別提供日本1萬台血氧機及約1000台製氧機給日本，由「日華議員懇談會」會長古屋圭司、幹事長岸信夫及副會長衛藤晟一共同代表接受，謝長廷說，很感謝他們來參加，見證台日間的良心善的互動。

    對此，日本首相菅義偉在推特使用中文、日文發文表示，「由衷感謝台灣向日本捐贈製氧機與血氧機。每次面對自然災害和疫情的威脅，日本與台灣向來本著人道主義精神同心協力，在這之中也培養出了堅定的友情。我們會在有需要的醫療現場珍惜使用台灣朋友捐贈的器械。謝謝台灣！」

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