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    首頁　>　政治

    王世堅送柯文哲「魔戒」本體美炸！ 網友歪樓暴動：哪裡買？

    民進黨議員王世堅（見圖）送給柯文哲一枚「魔戒」嘲諷。（記者廖振輝攝、戒指圖取自「王世堅」臉書，本報合成）

    民進黨議員王世堅（見圖）送給柯文哲一枚「魔戒」嘲諷。（記者廖振輝攝、戒指圖取自「王世堅」臉書，本報合成）

    2021/09/16 20:24

    〔即時新聞／綜合報導〕「柯黑」大將、民進黨台北市議員王世堅今（16）日以奇幻電影《魔戒》中的角色「咕嚕」比喻柯文哲，更送上1只「魔戒」，要求柯文哲掛在辦公室自省，警惕切勿執迷於權力的追逐。王世堅也在臉書曝光魔戒本體特寫，作工精緻如同電影中的本尊，引起網友熱烈敲碗問：「哪裡買？」

    王世堅今天在議會上批評，當初說「政治不難、找回良心而已」的柯文哲，現在換了位子換了腦袋，就如同當初嘲笑前總統馬英九是貪婪「咕嚕」，如今也成為「咕嚕」，所以「阿堅就送柯文哲一只魔戒，你就掛在市長辦公室，時時警惕你自己！」

    王世堅繼續怒轟，柯文哲當初說要解決的「五大弊案」成了五大案，主政台北市7年來，社子島開發、公宅議題、公托公幼、公辦都更、文資保留等市政議題都草草了事，改善內湖交通也跳票，大巨蛋更是縱虎歸山。

    王世堅會後繼續在臉書發文痛批，「柯文哲面對權力的魔戒，卻是非常著迷，身為首都台北市長，仍不滿足，非要成立民眾黨，成為『專職的黨主席，兼差的台北市長』，滿腦子都是競逐權力、心心念念的只有政治算計！」

    王世堅也曝光「魔戒」本體的特寫，戒指如同電影中的本尊，閃耀黃金光澤，戒體上還有咒文的刻痕，做工相當精緻，引起網友熱議，「堅哥送的東西感覺都不便宜」、「下重本還是金的」；不少網友好奇詢問，「不知這魔戒那裡可買」、「想買」。

    網友也盛讚「超有創意耶」、「說得好，但世堅你還是很有創意」、「世堅真的很用心又創意無限」。

    民進黨議員王世堅（見圖）送給柯文哲一枚「魔戒」嘲諷。（記者廖振輝攝）

    民進黨議員王世堅（見圖）送給柯文哲一枚「魔戒」嘲諷。（記者廖振輝攝）

    王世堅在臉書曝光他送給柯文哲的魔戒特寫照，作工精緻如同電影中的本尊，引起網友熱烈敲碗問「哪裡買？」（圖取自臉書＿王世堅）

    王世堅在臉書曝光他送給柯文哲的魔戒特寫照，作工精緻如同電影中的本尊，引起網友熱烈敲碗問「哪裡買？」（圖取自臉書＿王世堅）

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