批柯文哲如「咕嚕」追求權力 王世堅送「魔戒」奉勸自省

台北市議會今舉行第6次定期大會第2次會議，台北市長柯文哲出席施政報告及質詢，民進黨議員王世堅（左）送給柯文哲（右）1枚「魔戒」嘲諷。（記者廖振輝攝）

2021/09/16 14:39

〔記者鄭名翔／台北報導〕台北市長柯文哲今赴台北市議會進行施政報告；「柯黑」大將、民進黨北市議員王世堅今以知名奇幻電影《魔戒》中的角色「咕嚕」形容柯文哲，當面怒批社子島開發、交通改善政策均跳票，大巨蛋案更是「縱虎歸山」，無心市政只想進軍中央、追求更大權力，更送上1只「魔戒」，要求柯文哲掛在辦公室自省，還特提醒「別戴上」。

王世堅表示，柯文哲7年前初踏政壇時曾說金錢如魔戒，自己不受金錢誘惑，但今要特別提醒柯文哲，權力對他才是更大誘惑，就如柯過去所言，歷任市長做不好的原因，在於第1任期想連任、第2任期想選總統，一切皆為追逐權力。

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王世堅批，當初說「政治不難、找回良心而已」的柯文哲，現在換了位子換了腦袋，就如同當初嘲笑前總統馬英九是貪婪「咕嚕」，如今也成為「咕嚕」，主政台北市7年來，社子島開發、改善內湖交通都跳票，公托公幼、公辦都更、文資保留敷衍，大巨蛋更是縱虎歸山。

王世堅更準備1只「魔戒」，提醒柯文哲「權力如魔戒，一戴上就脫不下來」，呼籲在剩餘1年多的任期內盡到市政責任，不能一心只追求權力；王世堅上前為柯文哲送上「魔戒」，要求掛在辦公室上以求自省，但也「貼心」提醒「千萬別戴上」。

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