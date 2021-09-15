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    首頁　>　政治

    小S微博感謝國台辦「幫忙澄清非台獨」 中國網友：發FB啊！

    藝人小S徐熙娣在東京奧運期間，於Instagram發文稱「邀國手吃飯」遭中國網友圍剿「台獨」，小S後來在微博發文否認，今（15日）又發文感謝國台辦替她澄清。（資料照）

    藝人小S徐熙娣在東京奧運期間，於Instagram發文稱「邀國手吃飯」遭中國網友圍剿「台獨」，小S後來在微博發文否認，今（15日）又發文感謝國台辦替她澄清。（資料照）

    2021/09/15 23:29

    〔即時新聞／綜合報導〕藝人小S徐熙娣在東京奧運期間，於Instagram發文稱「邀國手吃飯」遭中國網友圍剿「台獨」，小S後來在微博發文否認，在沈默了一段時日後，小S今（15日）又發文感謝國台辦替她澄清；中國網友則要求他在臉書發布一樣的貼文。

    中國國台辦發言人朱鳳蓮今針對張鈞甯、徐熙娣被中國網友砲轟「台獨」一事表示，最近連續發生在中國發展的台灣藝人受到「網路炒作」，但國台辦將矛頭指向「台灣有些政治勢力」在其中「蓄意製造事端，企圖干擾」，目的在於阻撓台灣藝人在中國正常發展。

    朱鳳蓮宣稱，相關行為「破壞兩岸人文交流、挑撥兩岸民眾對立，破壞關係」，她說：「我們希望也呼籲兩岸民眾高度警戒、擦亮眼睛，精準辨識，不要上當。」

    藝人小S徐熙娣在微博轉發朱鳳蓮的談話截圖，並寫道「感謝國台辦再次幫忙澄清我不是台獨，也拜託造謠者到此而止，祝大家中秋團圓快樂。」小S的臉書粉絲專頁則沒有發出相同文章，讓中國網友質疑這篇貼文「是要給中國人看的」，許多人對此並不買帳，要求小S在臉書、Instagram張貼相同文章。

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