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    台美簽署海巡合作備忘錄 「具有主權意涵」國台辦氣炸

    中國國台辦發言人朱鳳蓮相當不滿，痛批「堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協定」。（圖擷取自微博）

    中國國台辦發言人朱鳳蓮相當不滿，痛批「堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協定」。（圖擷取自微博）

    2021/03/26 21:17

    〔即時新聞／綜合報導〕美國在台協會（AIT）於美東時間25日與駐美代表處簽署「台美海巡合作瞭解備忘錄」，是美國總統拜登任內美台簽署的首份備忘錄。對此，中國國台辦發言人朱鳳蓮相當不滿，痛批「堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協定」。

    AIT今天與駐美代表處簽署海巡合作備忘錄，是拜登任內美台簽署的首份備忘錄。AIT表示，美國支持台灣對全球關切議題作出貢獻，新平台將促進美台溝通、合作與資訊分享。

    對此，國台辦發言人朱鳳蓮今晚老調重彈不滿地說，中方堅決反對台美之間進行任何形式的官方往來，或簽署任何具有主權意涵的協議，她還宣稱「維護中華民族的整體和根本利益是兩岸同胞的共同責任。民進黨當局『倚美謀獨』、出賣民族利益，只會把台灣推向災難」。

    針對台美「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」正式完成簽署，總統蔡英文今天下午表示，台美合作再次前進了一大步！台灣和美國將依據瞭解備忘錄，建立「海巡工作小組」，提供海巡署-藍色國土的守護者和美國海岸巡防隊 U.S. Coast Guard 一個聯繫、合作、分享資訊的平台，讓長期以來在海洋搜救、執法等議題上有密切交流的兩個單位，建立更強韌的夥伴關係。

    AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與駐美代表蕭美琴今天簽署合作備忘錄，設立海巡工作小組。（圖擷取自臉書）

    AIT執行理事藍鶯（Ingrid Larson）與駐美代表蕭美琴今天簽署合作備忘錄，設立海巡工作小組。（圖擷取自臉書）

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