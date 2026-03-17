嗆藍白沒誠信！談中選會被封殺人選 卓榮泰：會再送3落選人名單

行政院長卓榮泰表示，「行政院會再送一次被落選的三個人的名單」，他希望中國國民黨、台灣民眾黨身為一個在國會殿堂有席次的正式的政治團體，不能言而無信。（記者劉信德攝）

民進黨政府推薦的中選會人選遭在野黨封殺，行政院長卓榮泰今天表示，藍白用不支持「不在籍投票」的理由把3人刷掉，這是政治凌駕獨立機關，以前批評行政院的事，藍白黨團全部照幹；他強調，行政院會再送一次被落選的3個人的名單，他希望藍白身為在國會有席次的政治團體，不能言而無信，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

立法院上週五（13日）進行中選會人事同意權案投票，中選會主委被提名人游盈隆及藍白推薦的中選會委員李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬等4人獲得同意；而民進黨政府推薦的副主委被提名人胡博硯、委員被提名人黃文玲、陳宗義3人遭到否決。

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民進黨立委林楚茵質詢關切中選會人選議題，卓榮泰表示，行政院秘書長張惇涵去年帶著所有被提名人到各黨團拜訪的時候，以及私下任何電話聯繫，都對政院的提名名單表示極大的肯定，但結果卻變成如此。這變成用一種「話術」來告訴我們，提了中國國民黨跟台灣民眾黨要的人，提出來之後只同意這些。

卓榮泰說，行政院在接受這些推薦名單的時候，中國國民黨跟台灣民眾黨推薦的人，行政院沒有去問他們任何的政治立場，沒有問他們任何的政治表態。就因為是兩個黨團推薦，行政院就把它送出來，結果在審查的時候，他聽到的、看到的是，用這幾個委員不支持「不在籍投票」的理由就把他刷掉。

「這還能讓中選會成為一個獨立的機關嗎？」他質疑，這是政治凌駕獨立機關，「以前在這裡批評行政院的事情，今天立法院藍白黨團全部照幹！」

卓榮泰表示，他要再向立法院正副院長韓國瑜、江啟臣表達，「行政院會再送一次被落選的三個人的名單」，他希望中國國民黨、台灣民眾黨身為一個在國會殿堂有席次的正式的政治團體，不能言而無信。人民在看，歷史在看。如果我再送出三個名單，這三個名單就代表行政院補送三個名單，「我願意補足程序，讓你們補足誠信。」

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