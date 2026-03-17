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    首頁 > 政治

    交通罰緩僅12％用於執法、交安改善 陳清龍促交安費用提高至75％

    2026/03/17 11:52 記者陳治程／台北報導
    立法院民眾黨黨團總召、不分區立委陳清龍。（圖由台灣民眾黨提供）

    立法院民眾黨黨團總召、不分區立委陳清龍。（圖由台灣民眾黨提供）

    我國近年交通科技執法密度提高、罰單數量連年攀升，但道安死傷人數卻未見下降，凸顯單純強力執法無助提升交通安全；此外，根據現行規範，地方收取的交通罰緩僅有12%須用於「交通執法」與「交通安全」、多數金流運用情形難以掌握，引發議論；對此，民眾黨立委質疑，這些流向不明的交通罰緩不應成為政府的ATM，呼籲修正「道路交通管理處罰條例」，將罰緩用於交安改善比率提升至75%。

    立法院民眾黨團總召、不分區立委陳清龍指出，近年台灣科技執法密度高，警察機關舉發違反道路交通管理事件從2021年的1385萬成長至去年的1631萬，但依據交通部道安統計，事故死傷人數也從47萬成長至52萬，顯然單純強力執法無法提升交通安全。

    陳清龍進一步說明，更嚴重的問題是，根據「道路交通違規罰鍰收入分配及運用辦法」，竟然只有12%的罰鍰收入須用於「交通執法」與「交通安全」，還可以用來購買執法設備，年年上百億的罰單收入難免被質疑成為政府的提款機，甚至遭痛批「測速照相密度高是國恥」。交通部作為主管機關，長期怠惰改革，難辭其咎。

    陳清龍表示，已提出「道路交通管理處罰條例」修法，將現行辦法提升至法律位階，明定75%的罰鍰收入應用於「交通安全改善」，希望立法院儘速排審，藉此完善道路品質，提升交通安全。也呼籲交通部敞開心胸，一同支持改革。

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