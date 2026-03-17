沒衛生！黃國昌咬完鳥蛋「回沾醬料」犯眾怒道歉 受害店家無奈發聲

黃國昌與館長走訪樂華夜市，竟將已經吃過的鳥蛋放回公共醬料區重複刷醬。（本報合成，擷取自館長YT）

民眾黨主席黃國昌近日與「館長」陳之漢合體走訪樂華夜市，卻被捕捉到將「吃過的鳥蛋串」兩度伸回公用醬料區回沾，甚至將沾有口水的刷子直接放回醬桶。此舉引發衛生爭議，不僅店家緊急道歉止血，黃國昌也在直播公開致歉，坦言自己「當時完全沒意識到」，並承認做了不好的示範。

事件發生於15日晚間，黃國昌與「館長」陳之漢合體直播，館長先將刷好醬料的鳥蛋遞給黃國昌，黃試吃一口後，竟順手將咬剩的鳥蛋再次伸向公用醬料盤刷抹。當鳥蛋僅剩兩顆時，黃國昌二度將沾過口水的鳥蛋回沾，並把刷子放回醬料桶內，導致整桶公用醬汁恐遭口水汙染。現場民眾黨相關人士、支持者及店家見狀皆未第一時間制止，畫面曝光後引發輿論沸騰。

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事件延燒期間，一名自稱該烤鳥蛋攤販的員工也緊急在社群平台發聲，解釋當天因人潮眾多、場面混亂，未能第一時間發現並阻止顧客的重複刷醬行為，對此深感抱歉。店家同時強調，並無與任何政治人物進行業配合作，且店內醬料容器每日皆會進行深度清洗與更換，未來將加強現場提醒，以維護食品衛生。

黃國昌昨晚也在直播中坦言，自己當時完全沒有意識到這件事，接到同仁提醒後也「嚇了一大跳」，對店家因此被刷負評感到非常抱歉，「是我的不對，再次跟店家說聲抱歉。」他透露已派同仁親自前往店家再次致意。不過，道歉過程中發生一段小插曲，黃國昌頻頻將「鳥蛋」稱為「丸子、魚蛋」，引發直播聊天室網友糾正：「是鳥蛋啦！」

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