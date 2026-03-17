駁柯文哲想出境陳佩琪又哀迫害 詹凌瑀：越看越尷尬

柯文哲妻子陳佩琪。（資料照）

前民眾黨主席柯文哲涉入京華城案一審將於26日宣判，他卻以出席兒子柯傅堯畢業典禮為由，申請在宣判前解除境管赴日，引發輿論熱議，不少人認為又想以此操作司法迫害。16日台北地檢署建請駁回聲請，消息一出，柯文哲妻子陳佩琪又開始在社群賣慘。對此，媒體人詹凌瑀表示，每天在臉書演苦情戲，只會讓人越看越尷尬而已。

陳佩琪昨日在臉書PO文怒轟民進黨，「就為了一個北市府委由外部獨立作業的都委會審議通過的京華城容積案，這是全程LIVE上網直播的會議，檢察官不滿意結果，卻不去羈押都委會委員，而是跑來羈押一個不知情、沒有介入的市長一年……對啦，就講出去，講給全世界的人聽，看看最後到底是誰丟臉的？為了鞏固自己的執政利益、一昧想吃乾抹淨台灣，民進黨這個邪惡的政權藉由司法、使用卑鄙手段對付一個在野黨和其黨主席……」。

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詹玲瑀在臉書PO文表示，柯文哲申請解除境管，要飛日本參加兒子東大畢業典禮，被檢方建議駁回，結果不意外，陳佩琪準時發文。司法迫害、邪惡政權、可憐的阿北，演不膩嗎？

詹凌瑀直言，只要案件有進度，就開始寫臉書抒情文，回憶、委屈、控訴，一套流程跑完，好像只要字數夠多，案子就會自己消失一樣，但現實是有案件就面對司法，有證據就去法庭講，每天在臉書演苦情戲，只會讓人越看越尷尬而已。

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