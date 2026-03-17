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    首頁 > 政治

    訪美被問「下一步」 陳其邁回應了

    2026/03/17 10:58 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁二度受邀出席NVIDIA GTC大會，被問到訪美後的下一步，他表示這趟出訪目標單純，跟政治無關。（高市府提供）

    陳其邁二度受邀出席NVIDIA GTC大會，被問到訪美後的下一步，他表示這趟出訪目標單純，跟政治無關。（高市府提供）

    高雄市長陳其邁出席輝達NVIDIA GTC大會，被問到訪美後的「下一步」?跟總統賴清德聊過嗎?陳其邁答覆，這趟訪美單純是為高雄轉型與城市治理找解方，單純的一件事，這跟政治無關。

    陳其邁說明，展覽完後會跟史丹佛幾個學者座談，這趟訪美行程純粹的從較務實角度出發，探詢高雄需要什麼?以及現階段最迫在眉睫要解決的問題，尤其是產業轉型跟城市轉型。

    他進一步指出，出發點是希望能夠找得到好的方法，來解決高雄城市治理的痛點，包括交通、水利等，或是智慧城市的解決方案，尤其高雄的燈塔計畫在這次GTC大會裡面也有展出，就希望能利用生成式AI訓練VLM模型，來解決城市交通、淹水或是環保監控、水利等各式各樣問題。

    陳其邁強調，就單純、那麼簡單的一件事情，這個是跟政治無關。但他同時提到賴清德總統所提出的AI新十大建設，與這次參訪主題也有關，所以會思考怎麼樣能提升台灣在人工智慧的運用，來改善人民的生活、促進產業的發展，也能夠讓台灣AI產業能夠持續在全球保有強的競爭力，這是這次訪問最重要的地方。

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