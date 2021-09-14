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    中共戕害人權未歇！籲與病毒共存關15天 教藏語涉分裂國家罪

    中共戕害人權不斷。（路透）

    中共戕害人權不斷。（路透）

    2021/09/14 15:07

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共持續戕害言論自由及人權，陸委會彙整人權資料顯示，今年8月以來，1名青海藏族學校教師仁欽吉，因用藏語授課遭以涉嫌分裂國家罪名逮捕，該校亦被關閉；中國揚州某教師在網路發文，建議揚州試辦與病毒共存，降低封控措施強度，遭警方以「發布涉疫情不當言論，造成不良社會影響」為由，行政拘留15日。

    據整理，中國侵害言論自由未曾停歇，安徽肥東縣法院日前裁定56歲的中國公民記者周維林，曾多次替「維權網」報導維權事件，接受境外資金援助，以「尋釁滋事罪」判刑3年半。

    中國律師周筱贇和北京律師聶敏兩人，疑因轉發遼寧某檢察官開庭時稱「司法人員收賄不辦事」爭議言論影片，或因被告當事人辯護的說詞，也遭中共以「尋釁滋事罪」跨省逮捕。

    中國知名導演、音樂製作人高曉松，疑因其製作節目「曉松奇談」中的友日和異於中共史觀的言論，以及曾任職於阿里巴巴集團，節目遭影視平台下架，其發起的公益圖書館「曉書館」暫時閉館。

    學界方面，北京大學歷史系教授辛德勇向以自由派著稱，他疑因在微信公眾號「歷史在前進」，暗指中共在韓戰及中越戰爭是侵略的一方，遭人舉報而被封鎖帳號。

    在香港方面，香港大學學生會評議會幹部郭永皓、張敬生、容頌禧、杜林丞亨，因7月7日該會通過「感激」七一刺警案梁健輝「為港犧牲」議案，遭警方以「港版國安法」第27條宣揚恐怖主義罪逮捕。

    此外，馬來西亞知名歌手黃明志在微博發布，建議塔利班政權穩定政權的8項措施，加以嘲諷中國的網路長城與再教育營，慘遭刪除帳號。

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