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    傳民眾黨人士建議派學姊選新北戰侯 黃瀞瑩反擊：放話請多動點腦

    政壇傳出民眾黨黨務人士拋「奇想」，建議若黨主席柯文哲2024總統夢，可派台北市政府副發言人黃瀞瑩2022年當刺客攻新北。（資料照，北市府提供）

    政壇傳出民眾黨黨務人士拋「奇想」，建議若黨主席柯文哲2024總統夢，可派台北市政府副發言人黃瀞瑩2022年當刺客攻新北。（資料照，北市府提供）

    2021/09/11 15:40

    〔記者楊心慧／台北報導〕政壇傳出民眾黨黨務人士拋「奇想」，建議若黨主席柯文哲2024總統夢，可派台北市政府副發言人黃瀞瑩2022年當刺客攻新北，只要輸得漂亮，有望可削弱新北市長侯友宜總統大路的正當性；但國民黨台北市議員游淑慧批評，這不單是「奇想」還是「亂想」，更代表民眾黨物化女性、輕視選民，支持黃瀞瑩選新北市，真的是能力和歷練足以當縣市首長，還是看她外表亮麗，可以吸睛？

    針對民眾黨黨務人士建議黃瀞瑩戰新北，黃瀞瑩表示，根本沒聽過這種安排，自己人生也不需要別人惡意編排，請放話的人多動點腦，這樣的論述能力讓人心存疑慮。

    政壇傳出民眾黨黨務人士表示，「學姊」黃瀞瑩聲量夠，北中南不少人都知道學姊這號人物，也常要求合照留念，是黨內僅次柯文哲之外的人，若派她出戰，能夠讓侯友宜無法在2022年大勝，也可以削弱侯友宜角逐2024總統大位的正當性。

    游淑慧認為，如果只因外表理由，就把一個人推派為縣市首長的候選人，尤其是直轄市，這是在消費學姐，且是輕視新北市選民，如果柯文哲市長真的那麼看中學姐的能力，不妨先換掉一個副市長，讓學姊來實習，她認為民眾黨不要再亂拋議題玩弄選民。

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