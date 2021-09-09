為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    設初選機制和排黑條款 民眾黨今公告2022提名辦法

    民眾黨今召開中央委員會臨時會，正式通過「台灣民眾黨2022年地方公職人員選舉提名辦法」並對外公告。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    民眾黨今召開中央委員會臨時會，正式通過「台灣民眾黨2022年地方公職人員選舉提名辦法」並對外公告。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照）

    2021/09/09 22:51

    〔記者吳書緯／台北報導〕民眾黨今召開中央委員會臨時會，正式通過「台灣民眾黨2022年地方公職人員選舉提名辦法」並對外公告，授權選舉決策委員會徵詢、協調有意參選人，並研議艱困選區與他黨合作模式，提名辦法也設定高道德標準，設定排黑條款，經法院判決有罪確定者，不具被提名資格。

    民眾黨今天指出，提名辦法明定「初選程序」，為求黨內團結及勝選之最大考量，各區有意參選之黨員如超過議定之提名人數，組織發展部應提報建請選舉決策委員會以協調之方式，商議被提名人之安排，若協調未果，則由選舉決策委員會議決啟動初選程序，以民意調查方式或其他可行方式進行評比，復由選舉決策委員會確認最終安排，並由中央委員會通過並公告執行。

    至於「徵招程序」，民眾黨表示，居於對2022年地方公職人員選舉的全盤規劃考量，選舉決策委員會得針對艱困選區及未有提名人的選區，徵詢舉薦適當人選，經中央委員會通過後予以徵召參選。

    民眾黨表示，被提名人除不得有公職人員選舉罷免法第26條、第27條或組織犯罪防制條例第13條規定之候選人消極資格。

    此外，民眾黨指出，若觸犯違反檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例或洗錢防制法、總統副總統選舉罷免法或公職人員選舉罷免法有關公然聚眾暴動、施強暴脅迫等罪、農會法或漁會法之賄選罪，或是觸犯性侵害犯罪、觸犯刑法有關殺人、重傷害、搶奪、強盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇或擄人勒贖等罪，經法院判決有罪確定者，不具被提名資格，倘已提名始發覺者，則逕為撤銷提名，但已執行完畢或受緩刑宣告者，不在此限。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    民眾黨對侯友宜好感比例高過柯文哲！苗博雅談民調：很有趣
    2021/09/08 17:41

    民眾黨對侯友宜好感比例高過柯文哲！苗博雅談民調：很有趣
    參選桃園市長？謝立功不否認 又說「何必一定是我」
    2021/09/05 22:10

    參選桃園市長？謝立功不否認 又說「何必一定是我」

    最具潛力地段 富宇上城擁抱綠海景觀
    黃文財入民眾黨 國民黨北市議員：柯文哲拐韓粉票的小心機
    2021/08/26 16:40

    黃文財入民眾黨 國民黨北市議員：柯文哲拐韓粉票的小心機
    合作對象越來越藍？ 蔡壁如：幫他們洗「白」一點
    2021/08/26 10:46

    合作對象越來越藍？ 蔡壁如：幫他們洗「白」一點
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播