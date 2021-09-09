設初選機制和排黑條款 民眾黨今公告2022提名辦法

民眾黨今召開中央委員會臨時會，正式通過「台灣民眾黨2022年地方公職人員選舉提名辦法」並對外公告。圖為民眾黨主席柯文哲。（資料照）

2021/09/09 22:51

〔記者吳書緯／台北報導〕民眾黨今召開中央委員會臨時會，正式通過「台灣民眾黨2022年地方公職人員選舉提名辦法」並對外公告，授權選舉決策委員會徵詢、協調有意參選人，並研議艱困選區與他黨合作模式，提名辦法也設定高道德標準，設定排黑條款，經法院判決有罪確定者，不具被提名資格。

民眾黨今天指出，提名辦法明定「初選程序」，為求黨內團結及勝選之最大考量，各區有意參選之黨員如超過議定之提名人數，組織發展部應提報建請選舉決策委員會以協調之方式，商議被提名人之安排，若協調未果，則由選舉決策委員會議決啟動初選程序，以民意調查方式或其他可行方式進行評比，復由選舉決策委員會確認最終安排，並由中央委員會通過並公告執行。

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至於「徵招程序」，民眾黨表示，居於對2022年地方公職人員選舉的全盤規劃考量，選舉決策委員會得針對艱困選區及未有提名人的選區，徵詢舉薦適當人選，經中央委員會通過後予以徵召參選。

民眾黨表示，被提名人除不得有公職人員選舉罷免法第26條、第27條或組織犯罪防制條例第13條規定之候選人消極資格。

此外，民眾黨指出，若觸犯違反檢肅流氓條例、毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例或洗錢防制法、總統副總統選舉罷免法或公職人員選舉罷免法有關公然聚眾暴動、施強暴脅迫等罪、農會法或漁會法之賄選罪，或是觸犯性侵害犯罪、觸犯刑法有關殺人、重傷害、搶奪、強盜、侵占、詐欺、背信、恐嚇或擄人勒贖等罪，經法院判決有罪確定者，不具被提名資格，倘已提名始發覺者，則逕為撤銷提名，但已執行完畢或受緩刑宣告者，不在此限。

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