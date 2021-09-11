面對非傳統安全威脅 李問：強化海巡能量有其重要性

民進黨連江縣黨部主委李問。（記者簡惠茹攝）

2021/09/11 14:15

〔記者簡惠茹／台北報導〕民進黨今天舉行國安與兩岸情勢座談會，民進黨連江縣黨部主委李問今天出席分享馬祖前線觀點，李問指出，從海上非傳統威脅看到，台灣強化海巡能量具有其重要性，未來亞太地區面臨許多非傳統安全威脅，無法以傳統國防軍事力量來回應。

民進黨今天在台大校友會館舉行「國安與兩岸情勢」系列座談會，主題為「東亞新變局─美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢」，邀請東吳大學政治系助理教授陳方隅、前駐美政治組長趙怡翔與民進黨連江縣黨部主委李問與談。

請繼續往下閱讀...

李問在會中從馬祖案例分享前線觀點，對於有人會說美國的台灣關係法不適用金門馬祖，李問表示，這是錯誤觀念，台灣關係法雖然沒有正面表列所有島嶼，但是第15條有提到適用對象是台灣治理當局，還有所有政治分支機構，金門和連江縣政府當然是台灣治理當局的分支機構。

李問指出，金門馬祖是歷史上的戰地前線，當代則是不一樣的前線，現在出現很多非傳統安全威脅，現在在馬祖面對海洋環境保育前線，面對灰色地帶威脅前線，非軍事武力的威脅，同時也是民主價值示範的前線，在距離中國大陸很近的地方實施民主制度。

李問表示，海洋前線有大量從中國飄來的海洋廢棄物，每年有600噸海漂垃圾，以中國飄來的占絕大多數，特別是養殖漁業垃圾，非常大量也很難處理；最近還有很多中國釣小卷的漁船，雖然沒有直接進到馬祖海域但是已經嚴重造成光害問題，衝擊觀光、藍眼淚和暗空認證，都對生態造成衝擊。

李問指出，去年到今年也持續看到中國違法抽砂船，除了違法盜砂破壞環境，也不排除作為灰色地帶的威脅手法，大量消耗海巡和司法資源，這是馬祖海上持續面臨的問題。

李問認為，而從海上非傳統威脅看到，台灣強化海巡能量具有重要性，未來亞太地區面臨許多非傳統安全威脅，無法以傳統國防軍事力量來回應，台灣海巡作為執法單位，未來的國際合作更會增加。

連江縣黨部日前發起「向海致敬」概念酒，守護海洋環境募資計畫，李問今天也帶來向海致敬概念酒，會前李問接受媒體聯訪時表示，這是由東引青年設計師所設計，選用馬祖酒廠東引分廠所釀造的42°東湧高梁，瓶身上繪製馬祖貝類，禮盒中附贈海邊撿拾的馬祖海玻璃，這是實際淨灘的時候撿了1000片玻璃，經過清洗和加工，希望邀請大家以行動關心馬祖的海洋環境。

☆飲酒過量 有害健康☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法