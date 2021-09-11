台美關係有民意基礎 趙怡翔：不會有今日阿富汗明日台灣

民主進步黨「國安與兩岸情勢」系列座談會：東亞新變局─美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢，前駐美政治組組長趙怡翔受訪。（記者王藝菘攝）

2021/09/11 12:55

〔記者簡惠茹／台北報導〕前駐美政治組長「口譯哥」趙怡翔今天出席民進黨舉辦的國安與兩岸情勢系列座談會，針對台美關係進步，趙怡翔表示，有人說美國把台灣作為談判籌碼，有一天台灣利益可能被犧牲，這是徹底的錯誤思維，台美關係進步關鍵，是因為台美雙方有共同價值和利益，因此也更不可能有今日阿富汗明日台灣的情形，而且台美關係在美方有濃厚民意基礎，所以任何美國政府都會持續這樣的動能。

民進黨今天在台大校友會館舉行「國安與兩岸情勢」系列座談會，主題為「東亞新變局─美國自阿富汗撤軍後的亞太情勢」，座談會邀請東吳大學政治系助理教授陳方隅、前駐美政治組長趙怡翔與民進黨連江縣黨部主委李問與談。

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趙怡翔指出，美方從阿富汗撤軍考量是可以理解的，很多人說美國背信，但是美國也確實留在阿富汗20年，更重要的是，阿富汗戰爭已經失去美國民眾支持，美國智庫芝加哥全球事務委員會，今年9月2日公布最新民調，三分之二的美國人支持美國撤軍的決定，高達6成美國人認為現在阿富汗的局勢不是美國政府和拜登總統的錯。

趙怡翔表示，同一個智庫在8月26日也公布一個跟台灣有關的民調，詢問美國人對於台美關係的看法，有趣的是自從這個智庫從1982年進行這個民調以來，今年首次有超過半數美國人支持美國在中國侵台狀況下派軍協防台灣，尤其在2016年後幅度有成長拉開，過去台美關係主要是菁英圈、美國政策圈的外交幕僚在討論的議題，民調結果顯示確實這幾年來台灣的軟實力，價值和利益聯盟下，更多美國人了解台美關係，也顯示願意支持台灣。

這樣的民調趨勢，趙怡翔指出，就他自己觀察，他從2019到2021年在美國服務，他跟同事經歷很多台美關係變化，美國的確更願意以行動來支持台灣國防和台灣國際空間。

趙怡翔表示，對於台美關係的變化，有人說是因為美中競爭，台灣被當作談判籌碼，有一天台灣利益可能被犧牲，但是就他在華府的務實經驗，這完全不是事實，是徹底的錯誤思維，從客觀分析，台美關係進步關鍵，是因為台美雙方對於價值和利益越來越清楚，認為有合作空間，台美雙方提升對於區域關係的清楚認知，因此也更不可能有今日阿富汗明日台灣的情形。

趙怡翔指出，中國社會價值和美國越來越遠，台灣社會價值與美國越來越接近，過去鄧小平江澤民時代的經濟開放，大家會期待政治改革，華府政策圈有8、9成的人這樣認為，自從習近平徹底改變路線，強調新時代中國特色社會主義思想，就是對內加深言論、網路和教育等領域控管，打擊意見領袖，對外結束一國兩制承諾，新疆違反人權的集中營等等，中國與普世價值距離越來越遠，西方國家無法接受此作法。這從近日拜登和習近平的通話就很清楚，拜登以競爭定位美中關係而不是單純的合作，當然拜登也有提到競爭不能進入戰役。

趙怡翔認為，台灣就是全球民主社會關鍵一員，台灣站在自由世界和威權主義衝突的最前線，對於中國和兩岸路線也很清楚，台灣堅持民主和生活模式不可能成為下一個香港，這個立場也符合台美共享價值，台灣坦然面對中國挑戰也給予台美更多合作空間，根據美國智庫民調，高達6成美國民眾把台灣視為夥伴或盟友，反映台美關係在美方有濃厚民意基礎，所以任何美國政府都會持續這樣的動能。

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